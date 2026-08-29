Tadej Pogacar se retiró de la Vuelta a España por sufrir una conmoción cerebral tras caída

El ciclista esloveno Tadej Pogacar sufrió un fuerte e inesperado accidente a 33 km de la meta y tuvo que decir adiós a la presenta edición de la Vuelta a España.

El esloveno del UAE, que era líder destacado de la carrera, quedó muy dolorido y, pese a que lo intentó, no pudo volver a subirse a la bicicleta. Fue directamente a la ambulancia en una imagen muy poco vista a lo largo de la laureada carrera del ciclista.

Pogacar estaba al frente claramente destacado con 3:50 de ventaja respecto a Enric Mas, que pasa a ser el nuevo líder de la carrera. El UAE esperó al completo al esloveno, con sangre en el rostro y aparatosas heridas, especialmente en su hombro izquierdo. Una baja histórica y de mucho dolor tanto para el corredor como para la propia Vuelta.

¡NOS ROMPE EL CORAZÓN VERTE ASÍ! No pueden decir que Tadej Pogacar no es un guerrero. El esloveno aún con muchas lesiones intentó subirse a la bicicleta para retomar la carrera, pero no pudo. ??



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Miradas de incredulidad, frialdad y shock. Un impacto que pocas veces se sintió en La Vuelta en los últimos años. Tadej estaba arropado en cada salida, con miles de aficionados a su alrededor, y todo se torció camino de Xeraco, en una recta.

Sufrió una conmoción cerebral

“Ha sido una caída como las que ocurren en el ciclismo. Al principio quería continuar, pero hemos visto que le dolía mucho el hombro y no podía continuar”, declaró ya en meta el director del equipo UAE, Joxean Fernández Matxín.

“No sabemos exactamente qué pasó. Parece ser que estaba bebiendo, pero no sabemos si se tocó con alguien…”, añadió Matxín, deseando que su corredor no sufra “nada grave”.

Posteriormente, en un comunicado del UAE, la formación anunció: “Su estado es estable. Después de un examen médico exhaustivo en el hospital, Tadej recibió un diagnóstico de conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura estable de la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones”.

? ? Medical Update @lavuelta



Dr. Adrian Rotunno, Medical Director: “Unfortunately, @TamauPogi suffered a heavy crash during today’s stage and was unable to continue the race.



He is stable, and following a thorough medical assessment at hospital, Tadej has been diagnosed with? pic.twitter.com/d3ZZZHB8qB — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 29, 2026

“Afortunadamente, no presenta ninguna otra lesión grave ni secuelas neurológicas. Tendrá que someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula, que será aplazada como medida de precaución debido a la conmoción cerebral”, añadió el equipo.

Primer abandono en una grande

Hasta este sábado, Pogacar no había abandonado nunca en una de las carreras de tres semanas del calendario.

Este abandono inesperado deja a la Vuelta huérfana de su gran estrella, que había decidido participar en esta edición para coronarse por primera vez en España y completar así su pleno de títulos en las tres grandes rondas por etapas, después de haber ganado cinco veces el Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025, 2026) y una vez el Giro de Italia (2024).

Antes de esta edición, Pogacar solo había participado una vez en la Vuelta: fue en 2019, en su debut en una gran ronda por etapas, y entonces ganó la clasificación de los jóvenes (maillot blanco), siendo tercero en una clasificación general final ganada por su compatriota Primoz Roglic.

Ganó tres etapas en aquel 2019 y otras tres en este 2026, en su segunda presencia en la carrera española.

Esta caída parece comprometer también sus opciones en el Mundial de ciclismo en ruta de finales de septiembre en Canadá, a la espera de un diagnóstico más concreto y una estimación del tiempo de baja.

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