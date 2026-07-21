Murió medallista olímpico de ciclismo tras estrellarse contra la barrera de un velódromo [Video]

Toshiaki Fushimi, uno de los grandes nombres del keirin japonés, murió a los 50 años después de sufrir un grave accidente durante una carrera disputada en el velódromo de Matsusaka.

El ciclista, plata olímpica en Atenas 2004, no pudo superar las heridas provocadas por el impacto.

La Asociación Japonesa de Keirin (JKA) explicó que Fushimi, vestido completamente de negro, rodaba en la última vuelta cuando dos corredores que circulaban por delante se vieron involucrados en una caída. El japonés intentó esquivarlos y terminó estrellándose contra la barrera exterior de la pista.

Fushimi fue trasladado de inmediato a un hospital de Matsusaka. Las heridas eran muy graves y murió a la mañana siguiente a causa de una lesión en la médula espinal.

El accidente cortó una trayectoria que había comenzado en 1995 y que todavía seguía activa tres décadas después.

?Keirin Race Incident ? July 18, 2026?



A tragic accident occurred during a Keirin race, resulting in the death of veteran cyclist Toshiaki Fushimi (50), a former Olympic silver medalist and two-time Grand Prix champion.



According to race footage and reports, Fushimi appeared? pic.twitter.com/Q5HZVPfljn — Runway (@Runway097) July 19, 2026

Seguía ganando a los 50

Fushimi continuaba compitiendo al más alto nivel a los 50 años. Su última victoria llegó el jueves, solo días antes del fatal accidente, en el mismo velódromo de Matsusaka donde perdió la vida.

Aquel día atacó en solitario con fuerza y se llevó la carrera. Dos jornadas después volvió a tomar la salida en esa misma pista, vestido de negro, hasta que una caída delante de él cambió por completo la última vuelta.

El japonés firmó 619 victorias en 2.423 carreras, con 75 triunfos en torneos. Ganó dos veces el prestigioso Keirin Grand Prix, en 2001 y 2007, y conquistó cinco títulos G1.

Su carrera también dejó huella fuera de Japón: en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 logró la medalla de plata en la velocidad por equipos masculina junto a Tomohiro Nagatsuka y Masaki Inoue.

Seguir leyendo:

Accidente en la segunda etapa del Giro de Italia dejó 30 ciclistas afectados

Muere ciclista colombiano Cristian Muñoz por lesión de rodilla en una carrera en Francia

Muere ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz tras caída en el Tour de Jura