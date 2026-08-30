Anne Hathaway se une a Tom Cruise en la película “Days of Thunder”

Paramount Pictures prepara la segunda parte de la película “Days of Thunder” casi cuatro décadas después de su estreno. Además de la fecha de estreno, el estudio también ha revelado que Tom Cruise protagonizará la historia junto con Anne Hathaway.

Cruise también celebró en sus redes sociales la incorporación de Hathaway a esta secuela. Hay que recordar que el actor protagonizó la primera película en 1990 junto a su ahora exesposa Nicole Kidman.

Este se convierte en un nuevo proyecto de Hathaway, quien durante el 2026 ha sido parte de varias de las películas más taquilleras. Entre los proyectos futuros, la actriz está preparando la tercera parte de “The Princess Diaries”, la adaptación cinematográfica de la novela “Yesteryear” y, ahora, “Days of Thunder”.

El estreno de la secuela de “Days of Thunder” se ha programado para el 2 de junio del 2028, dos años antes de que la película cumpla 40 años de ser estrenada. Según “Variety”, Paramount Pictures rodará para pantallas IMAX y se estrenará exclusivamente en cines en formatos como Dolby Cinema y 4DX.

La dirección de esta segunda parte de la historia estrenada en los 90 estará a cargo de Jonathan Levine, el director y guionista estadounidense conocido por haber estado al frente de “Long Shot” y “Mr. Irrelevant”.

Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre la trama, “Variety” explica que Cruise volverá a interpretar al piloto Cole Trickle. Por otro lado, Hathaway interpretará a la dueña e ingeniera de un equipo de carreras.

La primera parte de “Days of Thunder” contó la historia de un joven piloto impulsivo reclutado para competir en la NASCAR bajo la tutela de Harry Hogge, donde supera una intensa rivalidad con Rowdy Burns (Michael Rooker) y un grave accidente automovilístico con la ayuda de la doctora Claire Lewicki (Nicole Kidman).

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