“La Casa de los Famosos México 4”: Así van las votaciones, hoy 25 de septiembre

“La Casa de los Famosos México 4” está en la cuenta regresiva para finalizar su temporada y en este domingo, 27 de septiembre, se llevará a cabo la última gala de eliminación. Por esa razón, te mostraremos cómo marchan las votaciones en estas primeras de cambio.

De los ocho habitantes de la casa, los tres finalistas definidos son Mariana Ochoa, Karina Torres y Yahir. Eso quiere decir que en la placa de nominados quedaron: Brianda Deyanara, Memo Schutz, Ese Pérez, Gema Garoa y Ernesto Laguardia.

¿Cómo van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”?

En estas primeras de cambio, según la reciente encuesta compartida por el portal Vaya Vaya, las votaciones comenzaron de manera candente con un empate de tres en el primer lugar entre Ernesto, Gema y Ese Pérez; los tres con un 21% de apoyo por parte de sus seguidores.

Por su parte, Memo Schutz los escolta con 19% y quien hasta ahora marcha en verdadero peligro es Brianda, con solamente el 16% de los votos, según esta encuesta, la cual no es oficial, pero ha servido de referencia durante toda la temporada, debido a que ha estado acertada en la mayoría de las ocasiones.

No obstante, evidentemente, las votaciones siguen abiertas y el panorama puede ir cambiando de acuerdo a lo que pueda ocurrir de aquí al domingo dentro de la casa.

Este viernes se conocerá a un nuevo finalista

Los participantes que se encuentran dentro de la placa recibieron la noticia de que uno podrá salvarse en la carrera de patos.

Esta dinámica comenzó este jueves y culmina hoy, viernes; por lo tanto, el que logre ganar, se unirá a los tres finalistas (Karina, Mariana y Yahir), dejando a la mitad de los participantes aún en riesgo de eliminación.

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