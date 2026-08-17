Anne Hathaway, Dwayne Johnson y otras estrellas homenajeadas en los Premios Leyendas de Disney 2026

Un total de 11 celebridades fueron homenajeadas en los Premios Disney Legends, que rinden homenaje a las personas que han tenido un impacto duradero en The Walt Disney Company y su legado. Entre los artistas reconocidos se encuentran Anne Hathaway, Bob Iger, Dwayne Johnson, los Jonas Brothers y Lin-Manuel Miranda.

El evento se celebró el domingo 16 de agosto en el Honda Center en Anaheim, California, durante el “D23: The Ultimate Disney Fan Event”, la exposición bienal de la compañía, donde se presentan avances de próximas películas, programas, experiencias y productos.

Anne Hathaway debutó hace más de dos décadas en Disney al protagonizar la película “The Princess Diaries” en 2001, dando vida al querido papel de la princesa Mia Thermopolis, el cual retomó en la secuela de esta película en 2004. Actuó en otras cintas de Disney como “Ella Enchanted” y encarnó a la Reina Blanca en “Alice in Wonderland” y “Alice Through the Looking Glass” de Disney.

Su reconocimiento fue entregado por David Frankel, director de “The Devil Wears Prada” y “The Devil Wears Prada 2”.

El exdirector ejecutivo de Disney, Bob Iger, fue otro de los homenajeados de la noche. Fue descrito como “uno de los líderes empresariales más importantes de nuestro tiempo” por parte de Josh D’Amaro, actual director ejecutivo de la compañía.

Robert Downey Jr., Diane Sawyer, Harrison Ford, Ellen Pompeo y Al Michaels rindieron homenaje a Iger y su legado. Durante el mando de Iger en Disney hubo grandes avances para la compañía, como las adquisiciones de Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox, así como el lanzamiento de Disney+.

Dwayne Johnson, quien interpretó al personaje de “Maui” en Moana y también protagonizó “The Game Plan”, recibió el reconocimiento de parte de Emily Blunt, su coprotagonista en “Jungle Cruise”.

“Todos hacemos lo que podemos para crear momentos y experiencias de alegría para las personas y sus familias en todo el mundo. Eso es importante y tiene un gran significado. Es bueno ser importante. Pero es más importante ser amable”, dijo en su discurso de aceptación.

Los Jonas Brothers también recibieron un homenaje por su carrera, la cual inició en Disney a mediados de la década de los 2000. Iniciaron su carrera desde muy jóvenes como actores y músicos, logrando cumplir su sueño.

“A nuestros increíbles fans, gracias por dejarnos ser parte de su infancia y crecer junto a ustedes todos estos años. Les dieron a tres hermanos de Nueva Jersey una vida que superó cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Estamos muy agradecidos”, tras recibir el premio de manos de la exestrella infantil de Disney, Vanessa Hudgens.

Lin-Manuel Miranda, el artífice de muchos de los más grandes y recordados temas musicales de Disney, recibió una ovación de pie al recibir el reconocimiento.

Miranda reflexionó sobre su trayectoria en Disney con una versión reescrita de “Parte de tu mundo” de “La Sirenita”. “Y te estoy agradecido por creer en mí. Dios mío, qué momento. Agradezco ser parte de tu mundo”. Desde 1987, un total de 329 personas han sido nombradas Leyendas de Disney.

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