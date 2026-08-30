Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4” previo a la sexta eliminación

Llegó el día donde se conocerá a un nuevo participante eliminado en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México 4” y, por lo tanto, es importante divisar cómo marcha el panorama previo a la gala, entre los nominados.

Después de que Brianda Deyanara ganara el reto de robo de salvación por segunda semana consecutiva, la placa quedó con cinco habitantes: Ernesto Laguardia, Karina Torres, Gema Garoa, Mariana Ochoa y Luis Chaparro.

Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”

Aunque durante toda la semana se preveía que Luis sería quien abandonara la casa, todo cambió a última hora, de acuerdo a la reciente encuesta realizada por el portal Vaya Vaya. Pues, Gema Garoa pasó de estar en el medio de la tabla a perder mucha popularidad, al punto de ver que también debe preocuparse mucho en la gala porque aparentemente su continuidad está bastante comprometida.

Karina Torres se mantiene como la más votada con 22%, seguida de Mariana Ochoa con un 21% y Ernesto Laguardia queda en solitario en el tercer lugar con 20%. En los dos últimos lugares, está Gema Garoa con 19% de los votos y Luis Chaparro con un 18% de votos a favor para seguir en competencia.

La situación parece estar muy pareja en última instancia, a pesar de que Luis ha sido quien ha tenido menos votos durante toda la semana. Por lo tanto, la mayoría de las predicciones lo señalan a él, pero hay que esperar que se realice la gala oficial esta noche para conocer al habitante que se une a los que han abandonado “La Casa de los Famosos México 4“.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

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