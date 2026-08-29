Camilo reveló los títulos de las canciones de “Para cuando sean mayores”

Camilo ya mostró los nombres de las historias que quiere guardar para sus hijas. El cantante colombiano reveló los títulos que conforman “Para cuando sean mayores”, el álbum que llegará a las plataformas el próximo 9 de septiembre y que nació pensando en Índigo y Amaranto.

La revelación llega después de varias pistas compartidas por el artista en sus redes sociales. Primero apareció “El Árbol”, una canción marcada por la reflexión sobre el paso del tiempo. Después llegó “Chiquita”, escrita especialmente para Amaranto. Ahora, con el repertorio completo sobre la mesa, sus seguidores pueden empezar a entender cómo está construido este proyecto.

Canciones de “Para cuando sean mayores”

Camilo compartió en sus redes sociales el listado de temas que integran “Para cuando sean mayores”, ampliando así los detalles de un disco que hasta ahora había presentado mediante fragmentos, videos y mensajes cargados de referencias a la infancia.

El proyecto es bastante especial para el cantante por el hermoso vínculo que siempre ha mostrado con sus hijas: “Quería dejarles una caja de herramientas”, escribió.

La idea, sin embargo, terminó teniendo un efecto inesperado en él. Mientras escribía, Camilo descubrió que algunas de las enseñanzas que pretendía transmitirles ya formaban parte de sus propias hijas y que él mismo había dejado atrás ciertos conocimientos de su infancia: “Entendí que muchas de las cosas que quería enseñarles, ellas ya las traían por dentro. Y que yo también las había tenido… solo que las olvidé”.

Un disco para sus hijas, pero también para el niño que fue

“Para cuando sean mayores” llevó al artista a mirar hacia atrás y recuperar recuerdos de una etapa que había quedado escondida detrás de los años de su carrera musical y de su vida adulta.

“Me acordé de cosas que sabía y había olvidado que sabía. Quizás cuando nos decían: ‘Cuando seas papá lo vas a entender’, en realidad querían decir: ‘Cuando seas papá, te vas a entender’”, indicó.

El concepto también llegó a la presentación de los temas, realizado con estética de teatro de títeres, donde Camilo aparece convertido en una marioneta. A esto se suma un poema introductorio.

Evaluna Montaner, su esposa, ya expresó su entusiasmo por el resultado al calificarlo como su “álbum favorito hasta ahora”.

La llegada del disco estará acompañada por el “Para Cuando Sean Mayores TOUR”, que comenzará en octubre de 2026 con presentaciones en San Juan de Puerto Rico, Miami, Orlando, Chicago y Nueva York.

El recorrido continuará por Sudamérica con paradas en Asunción, Buenos Aires, Montevideo, Rosario, Córdoba, Mendoza, Santiago de Chile, Arequipa, Lima, Quito, Cuenca y Bogotá.

Camilo también avisó a “La Tribu” que el calendario todavía puede crecer: “Ya quiero que salga el álbum y que vivan el tour tan soñado que estamos armando para La Tribu (Advierto que este poster va a crecer muy pronto porque estamos confirmando cosas)”.

Sigue leyendo:

Camilo anuncia nuevo álbum, tour y una esperada fecha en Nueva York

¿Dolly Parton le dejó su fortuna a Miley Cyrus? Lo que se sabe

Chris Martin sorprendió y lloró en la despedida de Gustavo Dudamel de la Filarmónica de Los Ángeles

