Bitcoin podría alcanzar los $500,000 en 2029, según un analista de Wall Street

Bitcoin volvió a acercarse a niveles clave y, con ello, regresaron las proyecciones más optimistas de Wall Street. Un analista de Bernstein – una firma global de investigación e inversión de Wall Street- considera que la criptomoneda podría alcanzar los $500,000 en 2029 si aumenta con fuerza la entrada de capital institucional.

La proyección base apunta a $300,000 en 2029

Gautam Chhugani, analista de Bernstein, presentó una serie de objetivos de precio para bitcoin en una nota citada por Yahoo Finance.

“En nuestro escenario base, esperamos que bitcoin alcance un nuevo máximo histórico de $150,000 para mediados de 2027 y $300,000 para finales de 2029. Sin embargo, dado el cambio en el régimen macroeconómico, si el capital institucional persigue activamente a bitcoin, podríamos ver una cronología acelerada, con bitcoin potencialmente alcanzando un máximo de $500,000 en 2029 y una rápida recuperación hacia nuevos máximos históricos de alrededor de $200,000 para mediados de 2027. Mantenemos nuestra previsión de precio de bitcoin de alrededor de $1 millón para finales de 2033 tanto en el escenario base como en el alcista”, afirmó Chhugani.

La previsión llega después de un fuerte repunte del activo digital. Bitcoin superó los $80,000 a comienzos del martes por primera vez en 15 semanas y acumuló un avance de 25% en apenas 10 días, según Yahoo Finance.

El mercado de bonos está impulsando el optimismo

El reciente movimiento de bitcoin no estaría relacionado únicamente con el mercado cripto. Parte del avance ha coincidido con cambios en el mercado de bonos de Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro sorprendió a los mercados al anunciar que duplicará el tamaño máximo de sus operaciones de recompra de bonos de largo plazo, pasando de $2,000 millones a $4,000 millones por sesión.

Las operaciones se concentran en bonos del Tesoro a 10, 20 y 30 años, después de que los rendimientos de referencia subieran a máximos de 20 años en medio de inflación persistente y mayores presiones sobre los precios de la energía provocadas por la guerra.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que dispone de una gran caja de herramientas para seguir respondiendo al incremento de los rendimientos.

Al comprar deuda en el mercado secundario, el Tesoro busca aportar liquidez, estabilizar los precios de los bonos y reducir los costos de financiamiento para consumidores y empresas.

Para los inversionistas alcistas de bitcoin, una mayor liquidez podría convertirse en un factor favorable para los activos digitales.

Chhugani ve un problema estructural en la deuda

El analista de Bernstein considera que el escenario actual podría favorecer a activos escasos como bitcoin.

“Parece que la era de 40 años de tasas de interés en descenso ha llegado a su fin, exponiendo a los gobiernos a crecientes costos de servicio de la deuda mientras los niveles de deuda soberana alcanzan máximos sin precedentes”, señaló.

Chhugani agregó que los rendimientos más altos generan un ciclo de mayores pagos de intereses, déficits fiscales más amplios y nuevas necesidades de endeudamiento.

A su juicio, los gobiernos terminarán inclinándose por políticas que reduzcan el valor real de las monedas antes que enfrentar un ajuste fiscal más doloroso.

“Por lo tanto, los inversionistas podrían beneficiarse de poseer activos escasos como bitcoin que no pueden crearse o diluirse fácilmente”, sostuvo.

La proyección de $500,000 representa un escenario alcista, no una garantía. El propio análisis de Bernstein mantiene como escenario base un precio de $300,000 para finales de 2029 y de aproximadamente $1 millón para 2033.

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