Delcy Rodríguez aclara que el acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años

Delcy Rodríguez aseguró este sábado que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y permitirá elevar la producción nacional por encima de 1,5 millones de barriles diarios.

Durante un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez destacó que el convenio forma parte de una estrategia que contempla nuevos acuerdos con compañías internacionales como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP.

“Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética”, afirmó.

Rodríguez explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, Venezuela podría recibir 209.335 millones de dólares en el marco del acuerdo. Detalló que aproximadamente 19 dólares de cada barril producido y comercializado ingresarían directamente al país.

El proyecto contempla además el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa zona de más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este de Venezuela.

Indicó que el esquema establece regalías mínimas de 16% y un impuesto sobre la renta de 34%, condiciones que, a su juicio, contribuirán a la recuperación económica del país.

También señaló que el acuerdo prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos con un “potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo”.

La dirigente, quien ocupa ilegítimamente el cargo de presidenta encargada, agradeció al mandatario estadounidense Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su participación en las negociaciones y enfatizó que el convenio no implica una transferencia de la propiedad de los recursos venezolanos.

“Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro, Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, subrayó.

El acuerdo establece una distribución de funciones en la que Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para impulsar la recuperación de la industria petrolera venezolana, afectada durante años por las sanciones internacionales, señaló.

También sostuvo que los ciudadanos deben tener acceso a información sobre el funcionamiento del convenio. “Tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores”, afirmó.

Reportan concesión de hasta 100 años

Las declaraciones de Rodríguez se producen después de que un funcionario estadounidense informara este sábado a CBS que el acuerdo contemplaría una concesión de 100 años para una empresa conjunta privada.

De acuerdo con esa fuente, el gobierno de Estados Unidos tendría el control de 55% de la compañía, porcentaje que combinaría la participación accionaria en el proyecto con la posibilidad de obtener petróleo producido por la empresa a precio de costo.

El funcionario describió la compañía conjunta como la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas de petróleo del mundo, aunque no reveló su identidad.

El viernes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron el acuerdo petrolero, presentado como un pacto histórico que permitiría a Washington controlar más de 20% de las reservas de crudo venezolano.

Rubio calificó el convenio como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

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