El Chelsea de Xabi Alonso vence 4-3 al Brighton en el debut del Dibu Martínez

El Chelsea ratificó su prolífico arranque de temporada en la Premier League tras imponerse por 4-3 al Brighton & Hove Albion en Stamford Bridge. El conjunto dirigido por Xabi Alonso volvió a ofrecer un espectáculo cargado de goles e intensidad, sumando su segundo triunfo consecutivo y posicionándose en la parte alta de la tabla clasificatoria.

Apenas transcurridos treinta segundos del pitazo inicial, Roméo Lavia aprovechó un desajuste defensivo entre Bart Verbruggen y Mats Wieffer para abrir el marcador. La superioridad local se consolidó antes de la media hora con anotaciones de Pedro Neto, a pase de Morgan Rogers, y de João Pedro frente a su antiguo club.

El conjunto visitante reaccionó en el tramo complementario. Un gol de Malick Yalcouyé sumado a una anotación en propia puerta del propio João Pedro acortaron las distancias a 3-2, poniendo a prueba la estructura defensiva del Chelsea y el debut del guardameta argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien asumió la titularidad horas después de concretarse su traspaso.

A quince minutos del final, Cole Palmer devolvió la tranquilidad a la tribuna con un zurdazo desde la frontal del área para colocar el 4-2. En el tiempo añadido, Pascal Groß descontó de cabeza para establecer el 4-3 definitivo antes de la conclusión del encuentro. Con esta victoria, el Chelsea se ubica en la tercera casilla del torneo igualado a puntos con el Manchester City y el Hull City.

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