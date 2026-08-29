Messi se destapa con 4 goles en la paliza de Inter Miami 7-1 sobre Montreal

Lionel Messi volvió a ser determinante para el Inter Miami en el encuentro de la MLS frente al Montreal en el Nu Stadium. El astro rosarino, que fue titular en su equipo, marcó cuatro goles y dio una asistencia en el categórico triunfo de su equipo por 7-1.

Seven goals. Three points. What a night ? pic.twitter.com/opiku0lH2h — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

Con esta actuación, el rosarino trepó a la cima de la tabla de máximos anotadores de la liga, con 18, y alcanzó su festejo 927 en toda su carrera.

El primer grito sagrado ocurrió en el minuto 40 de la primera mitad, cuando Leo se paró frente a la pelota, recostado sobre la derecha del área. El campeón del mundo ejecutó con precisión con su pie izquierdo, el balón pasó la barrera, se desvió levemente en un defensor y vulneró la resistencia del arquero Thomas Gillier.

GOOOL! Leo for the lead ?? pic.twitter.com/vwzqCicr8j — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

En la etapa complementaria, Messi sacó a relucir su capacidad para desprenderse de sus rivales y así llegó a anotar el 3-1 para Inter y el segundo tanto de su cosecha personal a los 52 minutos. El ex delantero del Barcelona se filtró en el área con la pelota dominada y dejó en el camino a tres defensores a pura gambeta antes de cruzar el remate junto al palo de Gillier.

The footwork. The finish. Leo Messi. ???? pic.twitter.com/K6QQa9in7V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

El festival de La Pulga se extendió en un exultante Nu Stadium. A los 80 minutos, le brindó una lujosa asistencia a Luis Suárez para la definición cruzada del delantero uruguayo. Pero Messi fue por más y estableció el 5-1 con un toque sutil por encima del arquero luego de un pase de Rodrigo De Paul.

MESSI x3 ??? pic.twitter.com/DFTgyhhQjw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

El 6-1 del conjunto de la Florida llegó a falta de un minuto para cumplirse los 90 reglamentarios con un remate lejano de Alexander Shaw y en la última jugada del partido llegó un nuevo tiro libre de frente al arco para que Messi marcara su póker de goles. El rosarino sacó un remate secó que se metió en el ángulo izquierdo del arquero de Montreal para un 7-1 soñado que le permite al Inter Miami cortar una racha negativa de cinco partidos sin victorias.

PÓKER DE LEO MESSI!?4?? pic.twitter.com/ORBlE7ujXN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

En la próxima fecha, Inter Miami recibirá al Atlanta United y Montreal visitará al Philadelphia Union.

Otra actuación de 4 goles para Messi

La última vez que el atacante anotó cuatro tantos en u solo partido fue un 22 de febrero de 2020. En aquella ocasión, el FC Barcelona disputaba la vigésimo quinta jornada de La Liga ante el Eibar; el marcador final fue de 5-0. En dicha temporada el astro compartía cancha Antoine Griezmann, que ahora también milita en la MLS.

En total, Messi ha anotado 8 pokers y una quinteta en su carrera; siete de estos fueron en el Barca, una con la Selección de Argentina y esta última en el Inter Miami.

Con este póker, Lionel Messi continúa acercándose a una cifra histórica que también persigue Cristiano Ronaldo: los 1,000 goles en su carrera profesional.

El capitán de la Selección Argentina mantiene vigente la pelea goleadora entre dos de los máximos referentes del futbol mundial, mientras el portugués también busca alcanzar el histórico millar de anotaciones.

La actuación de Messi ante Montreal vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre quién llegará primero a los 1,000 goles y mantiene al argentino como una de las grandes figuras de la MLS y del Inter Miami.

Seguir leyendo:

Champions League: Fechas y horarios de los partidos de Real Madrid y Barcelona

Leandro Paredes tilda de “exagerada” la sanción tras pelear en el Mundial 2026

Raúl Jiménez contribuyó con un gol en victoria del Wolves contra Stoke