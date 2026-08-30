El Real Madrid golea 4-0 al Málaga con brillante actuación de Bellingham y Mbappé

El Real Madrid firmó este domingo su tercer triunfo consecutivo en el arranque de la temporada tras imponerse con autoridad por 4-0 al Málaga en el Estadio Santiago Bernabéu.

El conjunto dirigido por José Mourinho resolvió el compromiso sin contratiempos en una ráfaga de apenas once minutos durante la primera mitad, impulsado por el espléndido momento de forma que atraviesan Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

El equipo andaluz, en su esperado regreso al feudo madridista tras ocho años de ausencia y un largo trayecto por las categorías inferiores del fútbol español, saltó al terreno de juego con una propuesta atrevida bajo la dirección de Juanfran Funes. Sin embargo, su apuesta por arriesgar en la salida de balón y buscar la verticalidad en campo contrario se vio neutralizada rápidamente por la jerarquía y la eficacia del bloque local.

La balanza comenzó a inclinarse en el minuto 19. Bellingham recogió un balón suelto tras una potente arrancada de Mbappé, desbordó a la zaga malagueña por pura potencia física y definió con un certero disparo cruzado para batir al guardameta Alfonso Herrero. Tan solo unos minutos después, la insistencia del centrocampista inglés volvió a dar frutos cuando su remate de cabeza se estrelló en la línea tras un despeje de Carlos Puga, rebotó en la espalda de Herrero y terminó colándose en la portería visitante.

Sin dar tiempo a la reacción del Málaga, Kylian Mbappé sentenció la contienda al minuto 30. El atacante francés remató de primeras dentro del área un centro preciso de Trent Alexander-Arnold, rubricando el 3-0 provisional.

En el complemento, el Real Madrid administró los tiempos del partido y dosificó esfuerzos. Mourinho dio entrada al joven extremo Yan Diomande en el minuto 64 para sumar sus primeros minutos oficializados. El colegiado Juan Martínez llegó a señalar un penal favorable al Málaga por mano de Diomande, pero tras revisar la acción en el monitor del VAR rectificó acertadamente su decisión al constatar que el balón venía rebotado de Antonio Rüdiger.

Cuando el partido agonizaba, Arda Güler completó una precisa pared dentro del área con Vinícius Júnior para empujar el balón a las redes en el minuto 91 y sellar el 4-0 definitivo.

Con este resultado, el Real Madrid consolida un arranque impecable en el torneo doméstico con nueve puntos de nueve posibles, mientras que el Málaga encaja su segunda derrota del curso y se queda con un punto en la clasificación.

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