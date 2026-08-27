UEFA mueve ficha y prepara demanda a Infantino por presunta mala administración

Gianni Infantino parece cada vez más acorralado en el camino a su reelección como presidente de la FIFA. Este jueves se conoció que la UEFA prepara acciones legales ante la justicia suiza contra el dirigente por presunta “gestión desleal” y mala administración.

Esta acción sucede al fallido plan de Infantino de privatizar el Mundial. La UEFA sostuvo ante un tribunal de Florida que necesita acceder a archivos de las filiales estadounidenses de la FIFA para respaldar su caso.

Según la documentación presentada, el objetivo es demostrar que las actuaciones de la FIFA “causaron un daño directo y concreto” a la reputación del organismo europeo.

En este sentido, la UEFA añadió que el plan ideado en secreto y revelado por un periodista no solo buscaba potenciar ingresos, sino también que “se trataba en realidad de un método para permitir a Infantino” y a un reducido grupo de allegados, entre ellos el cuñado de Donald Trump, “adquirir una participación permanente en los activos más valiosos de la FIFA y aprovecharse de ellos, en detrimento de la propia FIFA, de sus miembros y de otros actores de la familia del fútbol”.

La denuncia resaltó además las objeciones internas expresadas por Carlos Cordeiro, exasesor de Infantino, quien dimitió a su cargo tras calificar la propuesta como “una mala operación para el fútbol”.

Una vez recabadas las pruebas en territorio estadounidense, la UEFA formalizará la demanda en Suiza para demostrar que el presidente de la FIFA actuó con conocimiento de que perjudicaría a la propia institución.

De prosperar la denuncia, el dirigente italosuizo enfrentaría cargos que contemplan penas de hasta cinco años de prisión.

La UEFA fue el primer organismo en reaccionar contra el plan de Gianni Infantino de privatizar el Mundial vendiendo una parte a un capital privado.

UEFA votó a favor de bajarse de la participación de torneos FIFA como medida de boicot y protesta luego de una reunión, asegurando que, “mientras Europa tenga voz, el Mundial nunca estará en venta”.

La Concacaf, junto a la UEFA y varias confederaciones más, se opuso al plan de Infantino, que ahora pierde adeptos a diario para su intento de reelección en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato.

La FIFA estableció el 18 de noviembre como fecha límite para que quienes aspiren a la presidencia presenten sus candidaturas.



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