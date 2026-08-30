Gabriel Jesús cerca de convertirse en nuevo delantero del FC Barcelona
Gabriel Jesús registra 127 anotaciones en el fútbol europeo repartidas entre el Manchester City (95) y el Arsenal (32)
El FC Barcelona se encuentra cerca de cerrar la incorporación del delantero brasileño Gabriel Jesús, procedente del Arsenal, según adelantó Mundo Deportivo y confirmaron fuentes cercanas a la negociación.
Ante la imposibilidad de concretar el traspaso del argentino Julián Álvarez por la postura del Atlético de Madrid, la dirección deportiva encabezada por Anderson Luis de Souza ‘Deco’ y el técnico Hansi Flick activaron la opción del atacante de 29 años.
El acuerdo entre los clubes contempla un traspaso cercano a los 10 millones de euros más variables, considerando que el contrato del internacional con los Gunners finaliza en junio del próximo año.
De culminar los últimos detalles de la operación, el jugador viajará a la Ciudad Condal antes del cierre del mercado estival fijado para el martes 1 de septiembre. La llegada del brasileño busca cubrir el vacío ofensivo tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres en la plantilla azulgrana.
Gabriel Jesús registra 127 anotaciones en el fútbol europeo repartidas entre el Manchester City (95) y el Arsenal (32). Pese a la inminente llegada del exjugador de Palmeiras, la entidad barcelonista mantendrá el interés por Julián Álvarez de cara a futuras ventanas de pases.
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