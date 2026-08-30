Hispano fue arrestado y acusado de asesinato en relación con dos tiroteos, uno en Brooklyn y El Bronx

El sujeto buscado por su implicación con dos tiroteos fatales ocurridos con pocos días de diferencia en la ciudad de Nueva York fue arrestado el sábado.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que Jesus Acosta, de 31 años, fue detenido el sábado en la mañana luego de una larga búsqueda que duró varios días y fue acusado de dos cargos de asesinato y un intento de asesinato.

Cuando se le cuestionó “¿Hiciste lo que dicen que hiciste?”, la única respuesta del acusado fue “Dios es bueno, Dios es grande”.

De acuerdo con los funcionarios de la policía, Acosta fue hallado en un parque en la intersección de Watson Avenue y Morrison Avenue, en las cercanías de la comisaría, tras una llamada anónima al 911.

Las autoridades buscaban a Acosta por su vinculación con los tiroteos ocurridos en un restaurante de Brooklyn y en una bodega de El Bronx, que dejaron dos muertos y un herido.

The NYPD arrested Jesus Acosta this morning.



Thank you to our cops, detectives, and New Yorkers for their work on locating him. https://t.co/Kx8WcwOCSn — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 29, 2026

La primera balacera se desarrolló el domingo en el restaurante American Best Wings and Pizza en Brownsville, Brooklyn, informó ABC 7 NY.

La policía dice que Acosta disparó a Mohammed Rasel en la pierna antes de dispararle en la cabeza a MD Yousuf, de 44 años, amigo y compañero de trabajo de Rasel. Yousuf, padre de dos niñas, falleció en la escena.

Dos días después, Acosta fue acusado de entrar en el restaurante 149 Grill, en el barrio de Melrose de El Bronx, poco después de la medianoche del martes.

Las cámaras de seguridad muestran al tirador sacando una pistola y disparando a un cliente, Tayvon Shuler, de 33 años. En el video se observa al pistolero dirigiéndose detrás del mostrador, robando dinero de la caja registradora mientras clientes y empleados buscaban refugio.

Shuler, conocido como Plucky, murió en el hospital. Los amigos de Schuler se alegraron al saber que el presunto asesino ya está encarcelado.

“Se merece todo lo que le ha pasado”, expresó Mon’ee.

Fernando Mateo, de United Bodegas of America, manifestó estar satisfecho al saber del arresto de Acosta, pero aseguró que todavía queda mucho trabajo que hacer para proteger a los empleados a los que representa.

Acosta tiene un prontuario de 13 arrestos anteriores, el primero de ellos por robo a mano armada cuando tenía 14 años. Cumplió 10 años en una cárcel estatal por dispararle a un hombre en la plataforma del metro y fue puesto en libertad condicional en abril.

Antes de ser arrestado, el FBI había ofrecido una recompensa de hasta $25,000 dólares por información que condujera al paradero y la detención de Acosta.

La asociación United Bogas of America también había ofrecido una recompensa de $10,000 dólares por información que llevara a su arresto.

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