Tras dos asesinatos en comercios de NYC, bodegueros reclaman botones de pánico y más protección

Dos asesinatos ocurridos con apenas 48 horas de diferencia en comercios de Brooklyn y El Bronx encendieron las alarmas entre los bodegueros de Nueva York, que ahora reclaman mayores medidas de seguridad, más botones de pánico y cambios legales que les permitan protegerse ante ataques armados.

La preocupación aumentó mientras continúa la búsqueda de Jesús Acosta, de 31 años, a quien la Policía de Nueva York (NYPD) vincula con los dos tiroteos mortales. Este jueves seguía prófugo y el FBI se sumó a su búsqueda.

Jesús Acosta tiene un historial de violencia criminal. Crédito: NYPD

Bodegueros dicen que están cerrando antes por miedo

Los ataques ya están modificando la rutina de algunos pequeños comerciantes. Mohammed Ali, quien trabaja cerca del negocio de Brooklyn donde ocurrió uno de los crímenes, contó a Gothamist que ahora presta especial atención a lo que sucede en la calle durante la noche y que, cuando percibe que la zona queda demasiado desierta, prefiere cerrar el establecimiento antes de tiempo.

La organización United Bodegas of America (UBA) respondió a los homicidios reclamando que la ciudad amplíe la instalación de botones de pánico dentro de bodegas y otros pequeños comercios.

Según representantes de la organización, actualmente alrededor de 500 bodegas de Nueva York disponen de estos sistemas, una cifra que consideran insuficiente para la cantidad de establecimientos potencialmente expuestos a robos violentos.

Los botones permiten alertar rápidamente a las autoridades cuando se produce una emergencia dentro del local.

También piden poder portar armas legalmente

El reclamo de los comerciantes va más allá de los dispositivos de emergencia. United Bodegas of America pidió legislación que permita que propietarios y empleados de bodegas debidamente capacitados y con licencia puedan portar armas de fuego para defenderse.

Fernando Mateo, portavoz de la organización, dijo además que están recomendando a los propietarios que cumplen con los requisitos legales que soliciten una licencia para portar una pistola.

La UBA también reclama penas obligatorias de entre tres y cinco años de prisión para quienes sean condenados por portar ilegalmente un arma de fuego.

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Hasta $35,000 en recompensas para localizar a Jesús Acosta

La búsqueda de Acosta se amplió después de que el FBI ofreciera una recompensa de hasta $25,000 por información que conduzca a su localización y captura.

A esa cantidad se suman $10,000 ofrecidos por United Bodegas of America, que duplicó una recompensa inicial de $5,000. Las recompensas disponibles relacionadas con el caso alcanzan así hasta $35,000, aunque cada una está sujeta a sus propias condiciones.

El NYPD vincula a Acosta con el primer ataque ocurrido el domingo en American Best Wings and Pizza, en Brownsville, Brooklyn. Allí murió el trabajador MD Yousuf, de 44 años, y otro empleado resultó herido de bala.

Dos días después, el sospechoso presuntamente ingresó a 149 Grill & Deli, en El Bronx, donde disparó fatalmente contra el cliente Tayvon Shuler, de 33 años, antes de pasar detrás del mostrador y robar dinero de la caja registradora.

El sobreviviente del ataque de Brooklyn permanece recuperándose con una bala alojada en una pierna y expresó preocupación porque el sospechoso continúa en libertad.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del sospechoso que se comunique de manera anónima con Crime Stoppers del NYPD al 800-577-TIPS (8477) o, en español, al 888-57-PISTA (74782).

Las denuncias son confidenciales. Si existe peligro inmediato o un delito en curso, corresponde llamar al 911, no a Crime Stoppers.

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