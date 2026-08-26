Buscan activamente a hispano por 2 tiroteos mortales en 48 horas dentro de negocios en Nueva York

Jesús Acosta, ex presidiario en libertad condicional, está siendo buscado activamente por la Policía de Nueva York por su presunta participación en dos homicidios en establecimientos comerciales en un lapso de 48 horas en Brooklyn y El Bronx.

Acosta, de 31 años, salió en libertad condicional en abril tras pasar una década en la cárcel por un tiroteo dentro de una estación del Metro en Harlem en 2015. Ahora es sospechoso de dos tiroteos: el primero sucedido la medianoche del domingo en el establecimiento “America’s Best Wings and Pizza”, ubicado en Rockaway Avenue, en Brownsville.

Allí al parecer le disparó en la cabeza a un empleado de 44 años -identificado por sus seres queridos como MD Yousuf- e hirió en la pierna a otro hombre, según las autoridades. Ambos fueron trasladados al Centro Médico del Hospital Brookdale. Yousuf falleció mientras que la otra víctima de 39 años se encontraba en condición estable, indicó la policía. No quedó claro de inmediato si Acosta logró robar algo durante ese atraco antes de huir, acotó New York Post.

Posteriormente, alrededor de las 12:15 a.m. de ayer martes, un hombre abrió fuego durante otro asalto en una bodega situada en East 149th Street, cerca de Walton Avenue, en Concourse, El Bronx, hiriendo en el pecho a un cliente de 33 años, señaló la policía.

Un video de la escena en la bodega, obtenido por la cadena ABC News, captó al pistolero ignorando a un cliente en el mostrador antes de abrir fuego contra otro. Esa víctima -cuya identidad aún no se ha revelado a la espera de notificar a sus familiares- fue trasladada de urgencia al Lincoln Medical Center, donde inicialmente se reportó que estaba estable. Pero su salud se deterioró rápidamente y se certificó su fallecimiento, comunicó la policía más tarde ayer.

Extenso historial policial

Acosta cumplió poco más de 10 años en una prisión estatal antes de obtener la libertad condicional en abril. Había sido encarcelado en relación con un tiroteo ocurrido la noche del 5 de mayo de 2015, en el que disparó a un desconocido durante una disputa en la estación del Metro de la calle 110 y Malcolm X Plaza, en Manhattan, según los registros públicos.

En ese caso discutió con la víctima de 20 años a bordo de un tren de la línea 2 y luego le disparó en el brazo izquierdo cuando el altercado continuó en el andén abarrotado, según la policía. Se declaró culpable de agresión y fue condenado a 11 años de prisión en 2016, según la fiscalía.

Antes del tiroteo en el Metro contaba con otros tres arrestos, aunque no se ha especificado el motivo de esos casos. Al momento tiene tatuada la palabra “Bronx” en la mano y el nombre “Bobby” en el antebrazo izquierdo, según las autoridades, que piden ayuda del público para ubicarlo.

Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Violencia recurrente

A pesar de que Nueva York reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, fiestas, eventos deportivos, el transporte público, autos privados, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El lunes Werling Méndez, adolescente de 18 años, murió un día después de ser baleado en la cabeza durante una caótica concentración de automóviles en El Bronx (NYC) que terminó con decenas de disparos tras el robo a dos mujeres.

Este mes dos adolescentes murieron baleados en apartamentos que estaban visitando en El Bronx (NYC), en un lapso de menos de 72 horas. En el ínterin, también en ese condado, una mujer fue fatalmente baleada dentro de su auto cuando llegaba a casa, frente a su hijo. En tanto, NYPD anunció que había decomisado más de 3,200 armas en 2026 y que los homicidios han caído a mínimos históricos.

También este mes José Kuilan fue detenido como sospechoso de una infracción vial y terminó siendo acusado por un homicidio a balazos que había sucedido unas horas antes en El Bronx (NYC). Además un trabajador fue baleado dentro de una bodega durante un presunto robo en el Bajo Manhattan (NYC).

En julio Luis Belis fue detenido por cargos de homicidio por el tiroteo de Jair Javier Vinces Cobena sucedido en marzo en Queens (NYC), en lo que parece haber sido un acto de sicariato. También el mes pasado Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y nadie ha sido detenido por ese homicidio. Además William Ferrer fue acusado del tiroteo en el que murió el niño Jacob Freytes de 12 años, cuyos padre luego fueron consolados por el mandatario Donald Trump en su visita electoral a Long Island.