Repartidor inmigrante recibió 7 balazos tras aparente pelea vial en Nueva York
Un joven inmigrante de 27 años murió baleado cuando estaba repartiendo pizzas en NYC luego de un aparente choque vial
Gurdeep Singh, joven inmigrante de 27 años, murió baleado cuando estaba repartiendo pizzas frente a un complejo de viviendas públicas (NYCHA) en Brooklyn, luego de un aparente incidente vial.
Singh recibió siete disparos en el pecho y el torso durante una confrontación en la calle Crescent, cerca de la avenida Stanley, frente a Pink Houses en East New York, alrededor de las 9:55 p.m. del viernes, informó la Policía de Nueva York.
El cuerpo de Singh, con múltiples impactos de bala, fue encontrado cerca de su moto de reparto. Testigos declararon a la policía que el agresor huyó del lugar en un auto Lexus negro, detalló Daily News.
Un video de vigilancia obtenido por ABC News captó a dos hombres peleando en la calle antes de que se escucharan disparos, y un vehículo esquivando la moto, aparentemente huyendo del lugar.
Singh había emigrado a Estados Unidos desde Kapurthala (India) siendo un adolescente hace 10 años y trabajaba repartiendo pizzas para mantener a su familia, según declaró su padre, Pyara Lal, al Indian Express. “Pedimos un préstamo enorme para enviarlo al extranjero, y aun después de todos estos años, la deuda no se ha saldado por completo”, dijo.
El joven vivía en Richmond Hill (Queens) con su primo, quien confirmó que Singh estaba repartiendo pizzas cuando fue baleado. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.
Además de los accidentes, la violencia vial se ha vuelto frecuente en Nueva York y Nueva Jersey. El mes pasado un hombre de 47 años fue apuñalado varias veces con un hacha durante un presunto incidente tras un choque vial al amanecer en Queens (NYC).
En enero Issa Mbolo Isac, conductor de Uber de 55 años, fue hallado muerto con heridas de bala dentro de su vehículo al amanecer del Año Nuevo en El Bronx (NYC), en lo que parece haber sido el primer homicidio de 2026 en la ciudad de Nueva York. Los investigadores creen que pudo haber sido baleado por otro conductor después de un pequeño choque.
Igualmente ese mes un hombre de 37 años murió baleado por la Policía de Nueva York en Greenwich Village de Manhattan después de que sacara una pistola de imitación contra los agentes mientras intentaba huir de un accidente vial.
A mediados de diciembre un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que se encontraba de servicio disparó varias veces su arma en una autopista que conduce al aeropuerto JFK, el principal terminal aéreo de Nueva York, tras afirmar que otro conductor lo había agredido a raíz de un accidente de tráfico menor.
En noviembre Osei Kusi, taxista inmigrante, sobrevivió de milagro tras ser apuñalado ocho veces durante un incidente de furia al volante en El Bronx. También ese mes Vladimir López Germán fue sentenciado a 16 años de cárcel tras declararse culpable de haber apuñalado fatalmente a su vecino adolescente Dominic Aguilera durante una pelea por un lugar de estacionamiento en El Bronx (NYC).
En julio de 2025 Philomena Mistretta fue sentenciada a siete años de prisión tras declararse culpable de atropellar deliberadamente a una mujer mayor con su minivan durante una discusión en un centro comercial en Long Island (NY). También ese mes Agustín Fuentes Sánchez (56), pasajero de un auto, fue acusado de agresión con agravantes y posesión ilegal de un arma como sospechoso de apuñalar con un destornillador a un peatón al discutir en Nueva Jersey. Además un conductor se dio a la fuga tras atropellar a tres mujeres en una acera luego de una aparente disputa ocurrida en El Bronx (NYC).
En junio del año pasado Chaquasia Pigford fue detenida en Carolina del Sur y traída de vuelta a NYC para enfrentar cargos como sospechosa de atropellar fatalmente a Tiffany Cifuni (32), quien estaba embarazada, durante una discusión tras un choque en Brooklyn. En abril de 2025 el motorista Ibis Báez (29) falleció en un aparente episodio de furia vial en Long Island (NY). En marzo Juliette Piscopo, joven de 26 años, fue acusada de intento de homicidio tras un presunto tiroteo por furia al volante en Nueva Jersey.
Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:
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- Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.
- Envíe el mensaje de texto “WELL” a 65173.
- Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org
- Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ https://988lifeline.org/es/inicio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o