Jugador de NCAA falleció en pleno partido inaugural de fútbol americano

La tragedia se ha posado sobre la National Collegiate Athletic Association (NCAA, por sus siglas en inglés). El pasado sábado, en pleno partido inaugural de la temporada entre William Jewell College y Fort Lewis College, Micah Jo Barnett sufrió una emergencia médica que le terminó costando la vida.

El corredor sufrió una emergencia médica en la banca del equipo poco después de anotar un touchdown.

El jugador de 21 años tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia que se encontraban en el estadio. Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano en ambulancia.

Las autoridades confirmaron que el jugador murió en el centro médico. La policía de Liberty, Missouri, informó que la emergencia se desencadenó 20 minutos después de haber comenzado el partido.

En este sentido, no proporcionó detalles sobre la emergencia médica. La universidad confirmó el fallecimiento del estudiante-atleta mediante un comunicado publicado en su sitio oficial.

“Jewell lamenta la pérdida del estudiante-atleta de fútbol americano Micah Jo Barnett“, indicaron junto a una fotografía de Barnett en blanco y negro y el mensaje “Por siempre un Cardinal”, además de los años 2005-2026.

Forever a Cardinal ?



William Jewell & the Liberty community mourn the passing of junior MicahJo Barnett.



Our thoughts & prayers are with MicahJo’s family, teammates, friends, & coaches.



A vigil will be held tonight on the Jewell quad at 8 p.m. in honor of MicahJo & family. pic.twitter.com/SXAXSGcdD4 — William Jewell Athletics (@JewellCardinals) August 29, 2026

Micah Jo Barnett había tenido un comienzo de lujo anotando un touchdown mediante un acarreo de una yarda cuando quedaban 5:15 minutos del primer cuarto.

Poco después, el encuentro fue detenido cuando restaban 4:32 minutos para terminar ese periodo.

En ese momento, Barnett registraba seis acarreos para 30 yardas y un touchdown, mientras William Jewell College ganaba 7-0.

?Heartbreaking news: William Jewell College RB MicahJo Barnett suffered a medical emergency on the sideline moments after scoring this TD.



The game was canceled and he was transported to a nearby hospital where he was pronounced dead. pic.twitter.com/aNAD9mgWoq — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 30, 2026

La institución organizó una vigilia en honor a Micah Jo Barnett y su familia durante la noche del sábado.

El corredor, originario de Shawnee Mission, Kansas, estaba comenzando su tercera temporada en el programa de William Jewell.

En sus dos primeros años con los Cardinals vio acción en 13 partidos, en los que sumó 108 acarreos, 457 yardas y seis touchdowns.

Antes de dar el salto al futbol americano universitario, Barnett destacó en Liberty North High School, donde cerró su año senior con 1.450 yardas totales y 20 touchdowns.

Su rendimiento le valió reconocimientos estatales, incluido el honor de ser seleccionado All‑Missouri. Además, formó parte del equipo que logró conquistar el campeonato estatal.



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