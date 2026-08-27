NFL sobre arresto de Jed York, dueño de 49ers, por prostitución: “Se está revisando bajo política de conducta personal”

La NFL confirmó que está revisando el arresto de Jed York, dueño de los San Francisco 49ers, para determinar si el incidente, relacionado con un caso de prostitución en Ohio, viola la política de conducta personal que aplica a todos los miembros de la liga.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, Roger Goodell, comisionado de la NFL, habló del tema durante la reunión de dueños en Atlanta y aseguró que el caso ya está bajo evaluación interna.

En este sentido, señaló que la Liga seguirá el procedimiento habitual y que solo se pronunciará públicamente cuando haya una conclusión.

NFL Commissioner Roger Goodell said the league is reviewing whether 49ers owner Jed York violated its personal conduct policy following his arrest in Ohio.



York was arrested after police said he attempted to pay $160 for sex with a woman he believed to be a prostitute, per? pic.twitter.com/8Hb54ssidP — Sports Business Journal (@SBJ) August 27, 2026

El dueño de los 49ers fue detenido el pasado domingo en Ohio por participar en prostitución. La policía lo detuvo y registró su vehículo.

Las imágenes de la body cam lo muestran desconcertado, aún con su anillo de matrimonio pese a que él y su esposa se habían separado meses antes.

Durante la audiencia del lunes en la Corte Municipal de Columbia, los cargos fueron reducidos. York aceptó una condena por conducta desordenada y posesión de herramientas criminales mediante una declaración de “no contest”, una figura del sistema judicial estadounidense que permite aceptar una sanción sin admitir culpabilidad.

Las autoridades de Ohio impusieron a York, de 46 años, una multa total de $1,150, de los cuales $150 fueron por conducta desordenada y $1,000 por posesión de herramientas criminales.

York pasó la noche en la cárcel y quedó en libertad tras completar su detención. Además, deberá realizar un curso en línea.

Según The New York Times y New York Post, los registros indicaron que Jed habría respondido a un anuncio en internet y pactado una transacción sexual a cambio de $140 dólares.

La familia York tomó el control de los San Francisco 49ers en el año 2000, cuando Eddie DeBartolo Jr., entonces propietario de la franquicia, cedió el equipo a su hermana Denise DeBartolo York tras verse involucrado en un caso de corrupción en Luisiana.

Jed York, hijo de Denise, asumió como director ejecutivo en 2008 y en 2024 se convirtió en el principal propietario del equipo.

El entorno familiar de York tiene raíces en Youngstown, Ohio, donde los padres del empresario poseen una residencia y los 49ers realizaron entrenamientos en al menos dos ocasiones para aclimatarse a partidos en la zona horaria del Este.



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