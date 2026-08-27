NFL lanzará red de salud para atención mental confidencial.

La NFL y el sindicato de jugadores lanzarán el 1 de septiembre una nueva red de salud conductual. Se trata de un sistema nacional diseñado para ofrecer atención mental simplificada, personalizada y completamente confidencial a jugadores activos, retirados y sus familias, sin cargos ni límites de visitas.

La iniciativa, anunciada el pasado miércoles por la liga y la Asociación de Jugadores (NFLPA), viene siendo una ampliación del Plan de Seguro para Jugadores.

La red será administrada por Cigna Healthcare y abarcará todos los mercados donde opera la NFL, con proveedores especializados en las necesidades particulares de los atletas profesionales y sus dependientes.

Los jugadores contarán con asistencia para encontrar especialistas, gestionar disponibilidad de citas y resolver dudas sobre beneficios, todo bajo un esquema de confidencialidad.

La atención ambulatoria incluida en la red no tendrá costos, copagos ni coseguros, y no habrá límite en la cantidad de sesiones disponibles.

“El objetivo de la Red de Salud Conductual es facilitar que los jugadores y sus familias accedan a apoyo clínico”, explicó la doctora Nyaka NiiLampti, vicepresidenta de bienestar y servicios clínicos de la NFL.

“Nuestra prioridad es eliminar barreras para la atención y garantizar que los miembros de la comunidad de la NFL puedan identificar y conectarse rápidamente con proveedores de salud mental de confianza”, añadió.

NiiLampti destacó que el sistema busca agilizar el proceso para encontrar servicios de alta calidad y, con ello, mejorar los resultados relacionados con el bienestar.

Desde la NFLPA, la doctora Amber Cargill subrayó que la salud mental es tan prioritaria como la física. “Las necesidades de cada jugador son diferentes”, afirmó.

“La Red de Salud Conductual marca un paso importante para ampliar el acceso a una atención de confianza para los jugadores y sus familias, al tiempo que seguimos construyendo una cultura en la que se aliente a buscar apoyo”, aseguró.

Este anuncio se da días después de la publicación de un informe elaborado por el British Medical Journal. Ahí se determinó que uno de cada cuatro jugadores de la NFL, que fallecieron entre 2016 y 2021, padecía una enfermedad cerebral degenerativa conocida como encefalopatía traumática crónica (CTE, en inglés).

Los resultados analizaron a 1,712 exjugadores de la era del casco rígido (posteriores a 1949) que fallecieron entre 2008 y 2021.



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