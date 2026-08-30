Kevin O’Leary, millonario de Shark Tank, revela por qué sigue comprando en Walmart

Tener una fortuna estimada en $400 millones no ha cambiado una de las costumbres de Kevin O’Leary: buscar precios bajos. El empresario e inversionista de Shark Tank asegura que sigue comprando en Walmart porque no encuentra sentido en gastar más por productos cotidianos cuando puede conseguirlos a menor precio.

Compra jeans de $29 y productos básicos

O’Leary, de 72 años, mostró recientemente en Instagram una de sus visitas a Walmart y explicó que incluso algunas de las prendas que suele utilizar provienen de la cadena minorista.

“Siempre estoy buscando una gran oferta, por eso estoy en Walmart”, dijo. “¿Conocen esos fantásticos jeans negros que siempre uso? Así es: especial de Walmart, 29 billetes. Así es como ahorras dinero”.

El empresario había acudido al establecimiento por encargo de su esposa para comprar artículos básicos como baterías, mantequilla, toallas de papel y el quitamanchas OxiClean. Sin embargo, aprovechó el recorrido para comparar precios y tamaños.

“Quiero ahorrar dinero cuando se trata de toallas de papel. Miren esto. Bounty: 12+ rollos equivalen como a 18 rollos pequeños; me voy por el paquete grande”, comentó.

Aunque O’Leary posee viviendas valoradas en millones en Florida, Massachusetts y Toronto, Fortune señala que ha defendido durante años la idea de que no existe una buena razón para pagar más por productos esenciales si puede conseguirse una alternativa más barata.

“Odio desperdiciar dinero”

La postura no es nueva. Después de que otra visita suya a Walmart se hiciera viral en 2021, O’Leary explicó a CNBC por qué continúa prestando atención incluso a gastos relativamente pequeños.

“Odio desperdiciar dinero”, afirmó entonces. “Simplemente no entiendo por qué harías eso. Es muy difícil ganarlo en primer lugar”.

Su comportamiento refleja una filosofía que también han seguido otras grandes fortunas. Warren Buffett, cuyo patrimonio ronda actualmente los $144,000 millones, continúa viviendo en la casa de cinco habitaciones y dos baños y medio que compró en Omaha, Nebraska, en 1958 por $31,500.

Actualmente, la propiedad está valuada en más de $1.3 millones.

Buffett también era conocido por ajustar incluso su desayuno de McDonald’s dependiendo del comportamiento del mercado bursátil.

De acuerdo con un documental de HBO de 2017, en días negativos podía gastar $2.61 en dos piezas de salchicha, mientras que en jornadas mejores pagaba $3.17 por un biscuit con tocino, huevo y queso.

Otros multimillonarios también mantienen hábitos austeros

Ingvar Kamprad, fallecido fundador de Ikea, también mantuvo costumbres frugales pese a que su fortuna llegó a estimarse en $58,700 millones. Compraba ropa de segunda mano y conducía un Volvo antiguo.

“No creo que esté usando nada que no haya sido comprado en un mercado de pulgas”, dijo en un documental de la televisión sueca TV4 en 2016. “Quiero dar un buen ejemplo”.

Lucy Guo, cofundadora de Scale AI y de 31 años, también ha hablado de sus hábitos de ahorro.

Durante años ha seguido principios del movimiento FIRE –independencia financiera y jubilación temprana– comprando ropa con descuento y utilizando alternativas económicas incluso después de convertirse en multimillonaria.

“Todo lo que uso es gratis o de Shein”, dijo anteriormente a Fortune. “Todavía literalmente compro las promociones de compra uno y recibe otro gratis en Uber Eats”.

Para O’Leary, el mensaje es más simple: acumular riqueza no significa dejar de buscar ofertas. Su argumento sigue siendo que cada gasto innecesario reduce dinero que podría conservarse para cuando realmente haga falta.

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