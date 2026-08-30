Republicanos respaldan el acuerdo petrolero de Trump con Venezuela, pero exigen elecciones libres

El acuerdo petrolero alcanzado por la Administración de Donald Trump con Venezuela ha recibido respaldo de importantes figuras republicanas, aunque algunos de sus aliados en el Congreso han dejado claro que el pacto debe ir acompañado de una transición democrática y elecciones libres.

El senador por Texas Ted Cruz defendió el domingo el acuerdo anunciado por Trump y consideró que puede beneficiar a Estados Unidos mediante más empleos y menores precios de la gasolina a largo plazo. Al mismo tiempo, insistió en que Venezuela debe celebrar elecciones democráticas y libres a más tardar a mediados del próximo año.

“Es necesario que haya elecciones democráticas y libres en Venezuela”, afirmó Cruz durante una entrevista con NBC News. El senador sostuvo que la Administración Trump está trabajando para conseguirlo “con rapidez”.

Cruz consideró que ambas cuestiones pueden avanzar simultáneamente y rechazó que Washington deba esperar a la celebración de elecciones para poner en marcha el acuerdo petrolero.

“Creo que el acuerdo petrolero avanzará lo más rápido posible”, dijo. “Pero creo que deben celebrarse elecciones libres y justas, y deben celebrarse con rapidez”.

Salazar rectifica

La congresista republicana de Florida María Elvira Salazar también terminó respaldando el pacto después de expresar inicialmente reservas en sus redes sociales.

Salazar eliminó una publicación en la que advertía que cualquier acuerdo petrolero con el Gobierno interino venezolano tendría vigencia únicamente durante la presidencia de Trump. Posteriormente publicó un nuevo mensaje en el que calificó el acuerdo como “un gran acuerdo tanto para Estados Unidos como para el pueblo venezolano”.

La congresista sostuvo que la participación estadounidense puede ayudar a transformar la industria petrolera venezolana y reducir la influencia que China ha tenido sobre sus recursos energéticos.

Sin embargo, Salazar también marcó distancia con la presidenta interina Delcy Rodríguez, al afirmar que “no es la persona adecuada para cerrar este trato”.

My position on Venezuela remains clear. pic.twitter.com/ASwWFPkOqb — María Elvira Salazar ?? (@MaElviraSalazar) August 30, 2026

La congresista planteó además que el acuerdo debería mantenerse más allá de la Administración Trump, pero condicionó esa posibilidad a la existencia de instituciones democráticas y elecciones libres.

“Queremos que este acuerdo dure 100 años”, escribió Salazar. “Solo una administración respaldada por instituciones democráticas sólidas y el estado de derecho puede garantizarlo. Esto solo será posible con elecciones libres”.

Giménez cuestiona a Delcy

El congresista republicano de Florida Carlos Giménez no ha publicado un mensaje en el que respalde abiertamente el acuerdo petrolero anunciado por Trump. Sus publicaciones recientes, sin embargo, se han centrado en cuestionar a Delcy Rodríguez y en reclamar una transición política en Venezuela.

“Que nadie se engañe sobre con quién estamos tratando en Venezuela”, escribió Giménez el sábado, al calificar a Rodríguez de “dictadora interina” y cuestionar también la permanencia de Diosdado Cabello en el poder.

?#SOSVenezuela Que nadie se engañe sobre con quién estamos tratando en Venezuela.



Delcy es una dictadora interina y a su lado continúa Diosdado Cabello, prófugo de la justicia estadounidense por narcotráfico.



Nuestro objetivo debe ser claro: avanzar hacia una Venezuela libre y? — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 29, 2026

El congresista afirmó que el objetivo estadounidense debe ser una Venezuela “libre y democrática”, con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un Consejo Nacional Electoral renovado, instituciones independientes y elecciones “libres, transparentes y verificables”.

Giménez también pidió que millones de venezolanos que respaldaron a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado tengan un papel central en el futuro político del país.

Además, expresó su expectativa de que las negociaciones previstas para septiembre entre el Gobierno venezolano y representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 produzcan avances hacia una transición democrática.

En otro mensaje, Giménez arremetió directamente contra Rodríguez y advirtió que, si no coopera con las órdenes de Trump, podría terminar enfrentando consecuencias similares o peores a las de Nicolás Maduro.

El acuerdo

Trump anunció el viernes que el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y Rodríguez negociaron un acuerdo que permitirá a empresas privadas estadounidenses acceder a las reservas petroleras venezolanas.

El presidente aseguró que se trata de $65,000 millones de barriles de reservas probadas y afirmó que el acuerdo no supondrá costos para los contribuyentes estadounidenses.

Por su parte, el Gobierno venezolano anunció que las empresas podrán operar en 17 yacimientos petroleros, con una inversión estimada de $100,000 millones de dólares para recuperar la industria y más de $209,000 millones de dólares en ingresos fiscales.

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