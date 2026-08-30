¿Sufres de gastritis y reflujo? Estos 6 alimentos podrían estar empeorando tu estómago

Más de 60 millones de estadounidenses padecen algún tipo de problema gastrointestinal crónico, revelan estudios recientes, mientras que millones de consultas médicas anuales están relacionadas de forma directa con síntomas de acidez, reflujo e inflamación de la mucosa gástrica. Una manera de aliviar los síntomas es evitando los alimentos que exacerban la irritación gástrica.

Los expertos coinciden en que una mala elección en la dieta diaria no solo desacelera la recuperación, sino que perpetúa el ciclo de dolor en un estilo de vida donde el estrés y el consumo de comidas ultraprocesadas agravan el panorama clínico.

En una entrega anterior explicamos qué comer para la gastritis y el colon irritable: 3 grupos de alimentos clave, lo que es fundamental, porque elegir bien cada bocado marca la diferencia entre un día tranquilo o un episodio lleno de dolor.

Alimentos que debes moderar si tienes gastritis

El impacto de la dieta diaria en la salud digestiva es clave para prevenir episodios de acidez y reflujo. Crédito: Imagen creada con IA | Shutterstock

La nutricionista y dietista experta en nutrición aplicada a enfermedades crónicas, Lidia María Carreño López, explica cuáles son los alimentos que se deben comer con moderación en casos de gastritis:

Bebidas alcohólicas

Las bebidas alcohólicas pueden aumentar el riesgo de cáncer de distintas formas y la mayoría de los estadounidenses no lo saben. Crédito: Goncharov_Artem | Shutterstock

Las bebidas alcohólicas irritan de forma directa la mucosa digestiva y multiplican de inmediato las molestias gastrointestinales.

Café en exceso

La combinación de la acidez del café con la caseína de la leche puede detonar reflujo; separarlos es el mejor remedio para estómagos delicados. Crédito: Shutterstock

El consumo de café en grandes cantidades o frecuente en ayunas puede causar irritación. Reduce el consumo a una o dos tazas diarias y acompáñalo siempre con alimentos ricos en fibra o proteínas para proteger tu estómago.

Comidas muy grasosas

Las frituras o alimentos ricos en grasa retrasan el vaciamiento gástrico, haciendo que la comida permanezca más tiempo en el estómago y provocando pesadez, llenura o reflujo.

Ajo y cebolla

Aunque son muy saludables en condiciones normales, sus altos niveles de FODMAPs pueden detonar acidez, distensión y gases si tu sistema digestivo está inflamado.

Legumbres mal preparadas

Las legumbres mal preparadas pueden detonar gases e inflamación si el sistema digestivo está pasando por un brote. Crédito: Shutterstock

Las legumbres como frijoles, lentejas, garbanzos y soya aportan fibra prebiótica, pero su consumo durante un brote puede empeorar los síntomas. La experta recomienda evitarlas de cuatro a ocho semanas o dejarlas en remojo por 48 horas con vinagre blanco para suavizar su fibra antes de cocinarlas.

Edulcorantes artificiales

Los edulcorantes como sorbitol, manitol y xilitol son muy comunes en productos fit. En pacientes con colon irritable o gastritis, arrastran agua al intestino y generan gases, inflamación y diarrea.

Qué hacer para calmar el estómago

Una taza de infusión de manzanilla con jengibre ayuda a calmar los espasmos y a mejorar la digestión de forma natural. Crédito: Shutterstock

La experta recomienda una infusión de manzanilla con jengibre para mejorar la digestión de forma natural.

Aclara que “no es una cura milagrosa ni funciona de la misma manera en todas las personas; algunas investigaciones sugieren que ayuda a aliviar ciertas molestias digestivas, y muchos pacientes reportan una excelente tolerancia cuando se usa adecuadamente”.

Consumir una taza de esta infusión junto con las comidas principales puede ayudar a lograr una mejor digestión y a reducir espasmos, dolor y gases de forma completamente natural.

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