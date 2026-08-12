Hispana mayor huyó tras arrollar a madre y niño: acusación en NJ

Maritza Salazar Pérez, conductora de 67 años, fue detenida y acusada del atropello y fuga de una madre y su hijo ayer al comenzar el día en Fair Lawn, Nueva Jersey.

Las víctimas -una mujer de 47 años y su hijo de 5- fueron impactadas por un auto en la intersección de Broadway y Fair Lawn Parkway alrededor de las 6:30 a.m. del martes. La persona tras el volante huyó, pero arrestada horas después en una localidad vecina.

En tanto, la madre y su hijo fueron trasladados al Hospital Hackensack. Sus nombres no han sido divulgados. El niño sufrió lesiones graves en la cabeza y la madre heridas leves, según la policía. Las autoridades sostienen que Salazar Pérez, residente de Fair Lawn, presuntamente estaba realizando un giro a la izquierda desde 32nd St hacia Broadway cuando atropelló a las víctimas, quienes cruzaban Broadway por el paso de peatones.

Fue acusada de abandonar deliberadamente el lugar de un accidente que resultó en lesiones corporales graves, poner en peligro a una víctima herida y varias infracciones de tránsito. Quedó recluida en la cárcel del condado Bergen a la espera de su primera comparecencia ante el Tribunal Superior, en Hackensack. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Residentes comentaron que cruzar la calle en ese punto puede resultar difícil. “Es una locura; hay que mirar dos o tres veces para asegurarse de que nadie venga a exceso de velocidad, porque a la gente le gusta intentar ganarle al semáforo en rojo, especialmente al tratar de entrar aquí, al Dunkin’ Donuts”, declaro a ABC News Marryellen Posdon, residente de Fair Lawn.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

La semana pasada, tras ser extraditado, Jonnathan Barbecho fue acusado de homicidio vehicular, agresión y otros delitos relacionados con un atropello y fuga ocurrido en Queens (NYC), en el que falleció Darwin Adrián Malan Cargua, ecuatoriano de 27 años, y resultó gravemente herido otro joven el día de Año Nuevo de 2026.

En junio Mariana Elizabeth Valverde Beltrán (58) y María Isabel De los Ángeles Salgado Ayala (61) murieron en el hospital tras ser arrolladas mientras celebraban un partido del Mundial de Fútbol en Newark (NJ). En abril Jenny Maribel Chacho Sánchez, una madre ecuatoriana que acababa de dejar a su hija de 6 años en la escuela en Queens (NYC), falleció arrollada.

En noviembre una conductora de 99 años fue arrestada como sospechosa de haber huido tras arrollar a un ciclista octogenario en Nueva Jersey. En octubre un conductor anciano que estaba retrocediendo su minivan arrolló fatalmente a una mujer de 89 años e hirió a otras dos personas a plena luz del día en Coney Island, Brooklyn (NYC).

En tanto, Wilson Adrián Morocho Necta, ecuatoriano sospechoso de atropellar mortalmente a un peatón en Nueva Jersey y huir de la escena en marzo, sigue prófugo. En febrero John Miro, guardia escolar de 70 años, fue fatalmente arrollado cuando estaba trabajando en Long Island (NY); un hispano fue acusado de conducir drogado, provocando esa tragedia.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.