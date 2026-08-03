La Met Gala 2027 rendirá homenaje a John Galliano y causa polémica por su pasado antisemita

La Met Gala, el más prestigioso evento de moda, ya anunció la temática para la edición de 2027. El evento tendrá como temática un homenaje al legado del diseñador británico John Galliano.

La exposición de primavera de 2027 del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se titulará “John Galliano: Horizontes”. Una de las razones por las que la elección de esta temática es particularmente especial es porque es la tercera vez en la historia de este evento de moda en la que un diseñador vivo es homenajeado en la Met Gala.

La primera vez que un diseñador vivo protagonizó la temática de la Met Gala fue Yves Saint Laurent en 1983 y la segunda, Rei Kawakubo de Comme des Garçons en 2017.

John Galliano es un reconocido diseñador de moda que comenzó su carrera en 1995 en la casa de alta costura Givenchy. Luego tomó el cargo de director creativo de Dior entre 1997 y 2011. En 2014 comenzó como director creativo de Maison Margiela, puesto en el que estuvo durante 10 años.

Aunque Galliando fue una de las mentes creativas más influyentes de la década de los 90 y 2000, se vio envuelto en un fuerte rechazo público por hacer comentarios públicos antisemitas y racistas. En ese entonces se publicó un infame vídeo en el que profesaba su amor por Hitler en un restaurante de París y además insultó a varias personas presentes con comentarios antisemitas, racistas y antiasiáticos. En otro incidente, el diseñador fue captado en el mismo local parisino insultando a una mujer de 40 años.

En 2011, Galliano fue declarado culpable de cometer dos delitos de odio en París y se enfrentó a una multa equivalente a $8.500 dólares. En el estrado, Galliano dijo que no recordaba el primer incidente debido a una triple adicción a las pastillas para dormir, el valium y el alcohol. Fue despedido de Christian Dior y de su propia firma tras este episodio en su vida.

La elección de John Galliano para protagonizar la nueva edición de la Met Gala ha causado controversia debido a la polémica de hace más de 10 años. Sin embargo, el Costume Institute plantea honrar el profundo concepto dentro de la obra de Galliano.

Andrew Bolton, curador a cargo del Costume Institute, dijo en un comunicado citado por Vogue por qué decidieron rendir homenaje a Galliano.

“Cada colección de Galliano comienza como un viaje entre elementos separados por el tiempo, el lugar o el medio: retrato y postura, silueta e historia, memoria y material. ‘Horizons’ aborda la moda como una forma de cartografía, trazando no territorios, sino afinidades, tensiones y transformaciones. Explora cómo las imágenes se convierten en ideas, las ideas en material y el material en emoción”, declaró Bolton.

Sin embargo, el Costume Institute reconoció que uno de los problemas que podría enfrentar la exposición era la resistencia por parte del público debido al comportamiento pasado de Galliano.

Es por eso que los encargados de la exposición, incluyendo a Anna Wintour, directora editorial global de Vogue y también fideicomisaria del Met, mantuvieron reuniones previas con rabinos y líderes judíos influyentes de Nueva York para conocer su postura sobre la exposición, según informó The New York Times.

En la reunión también participaron Bolton y el propio Galliano. El rabino Rick Jacobs, presidente de la Unión para el Judaísmo de la Reforma en América del Norte, opinó que Galliano merecía una segunda oportunidad.

El rabino Joshua Davidson, líder del Temple Emanu-El, ubicado en las inmediaciones del Met, recomendó que la exposición es una oportunidad para incorporar reflexiones con respecto al antisemitismo.

Anna Wintour defendió la elección de Galliano para la próxima edición de la Met. “La carrera de Galliano no está definida por un solo momento. No hay nadie más merecedor de una exposición de esta escala”, dijo Wintour. .

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