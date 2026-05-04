Maluma y Rauw Alejandro se lucen en la MET Gala 2026

Los cantantes Maluma y Rauw Alejandro representaron a Latinoamérica en la MET Gala 2026. El colombiano y el boricua deslumbraron en la alfombra roja con looks de Alta Costura acordes al código de vestimenta de este año.

El código de vestimenta de la edición de 2026 de la MET Gala es “La moda es arte” (Fashion is Art), el cual está relacionado con la exposición del Costume Institute del The Metropolitan Museum of Art que lleva por nombre “Costume Art”, que presenta unas 200 piezas de moda vinculadas a obras de arte, destacando la moda como un lienzo creativo.

El cantante colombiano Maluma lució un atuendo de Tom Ford, que consistía en un traje negro a la medida con solapas brillantes en la chaqueta. El artista lució un anillo y un arete de la marca Bvlgari.

Maluma con un look Tom Ford en la MET Gala 2026. Crédito: Evan Agostini | AP

Rauw Alejandro vistió un traje negro, con una chaqueta de cuerina de hombros voluminosos al estilo de los 80 y anudada al frente, completamente de la marca de alta costura Yves Saint Laurent. Además, lució un reloj de la marca Chopard y joyería facial de Yaaqee Studio.

Rauw Alejandro con un look Yves Saint Laurent en la MET Gala 2026. Crédito: Evan Agostini | AP

Este año la presencia de latinos en la MET Gala es reducida, en comparación con otros años. Artistas como Shakira, Rosalía y Salma Hayek no estuvieron presentes en la alfombra roja de la MET Gala. Shakira, por ejemplo, se encuentra en medio de su gira y el sábado se presentó en un multitudinario concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro.

Otros artistas y celebridades latinas que estuvieron en la MET Gala 2026 fueron la modelo de raíces argentinas Camila Morrone, quien lució un atuendo de Tory Burch, y Camila Mendes, de raíces brasileñas.

La MET Gala se celebra tradicionalmente en el Costume Institute del The Metropolitan Museum of Art de Nueva York el primer lunes del año.

Cientos de celebridades, políticos, deportistas y figuras públicas se dan cita en la MET Gala, considerado como el “Super Bowl de la Moda”. Se trata de un evento para recaudar fondos para el Costume Institute. Cada año la alfombra roja se inspira en una temática, relacionada con la exposición del Costume Institute. Los asistentes deben explorar la creatividad de sus atuendos, inspirarse e interpretar junto con los diseñadores el código de vestimenta de la MET Gala. Algunos son famosos por acertar con sus looks cada año, como es el caso de Zendaya, Heidi Klum, Blake Lively, Janelle Monaé, Bad Bunny y muchos otros.

“La moda es arte” (Fashion is Art), la temática con el objetivo de que los asistentes exploren con sus atuendos la conexión entre el cuerpo vestido y la creación artística. Es por eso que los asistentes usan atuendos con referencias a piezas de arte, periodos de arte o artistas famosos.

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