¿Carne molida más barata? Claves y detalles del nuevo plan gubernamental

A partir del 1 de septiembre y durante 90 días estará libre de impuestos la importación de carne de res a Estados Unidos, abarcando un total de 300,000 toneladas métricas. La medida entra en vigencia a través de un decreto firmado por el presidente Donald Trump.

Aunque la entrada de carne sin aranceles sugiere una posible disminución del precio de la carne para el consumidor final, algunos analistas estiman que el impacto real de la medida será limitado.

Los economistas consultados por CNN advierten que la cantidad importada representa solo un 2 % del consumo nacional, sumado a que la exoneración de impuestos solo aplica a ciertos recortes.

¿Qué dice el decreto?

Mientras los precios de la carne de res se mantienen elevados, surgen otras opcione spara los consumidores. Crédito: JRomero04 | Shutterstock

El texto, publicado por la Casa Blanca, de la reducción arancelaria autoriza 300,000 toneladas métricas ™ extras dentro de la cuota establecida.

Sistema de asignación: Todo se gestionará estrictamente por orden de llegada , así que la rapidez logística será clave para la industria.

Todo se gestionará estrictamente por , así que la rapidez logística será clave para la industria. Primer tramo: Se habilitan 100 000 tm desde el 1 al 30 de septiembre de 2026 .

Se habilitan desde el . Segundo tramo: Se abren otras 100 000 tm del 1 al 30 de octubre de 2026 .

Se abren otras del . Tercer tramo: Las últimas 100 000 tm arrancan el 31 de octubre de 2026 y estarán disponibles hasta agotar stock o hasta el 30 de noviembre de 2026 (lo que suceda primero).

Un dato de referencia importante para los consumidores es que el precio promedio de la carne molida en Estados Unidos ronda los US$ 6.89 por libra, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Las estimaciones de los últimos tres años indican que los precios de la carne de res han acumulado un aumento del 27 %.

Sobre este incremento existen dos posturas encontradas:

Por un lado, un portavoz de la Casa Blanca atribuye los altos costos a una oferta insuficiente. Por la otra cara de la moneda, los expertos señalan que el verdadero motor del incremento es la creciente demanda de carne.

También advierte que la disposición de los consumidores a seguir pagando a pesar de las alzas sugiere un cambio estructural en el mercado que podría obstaculizar el plan oficial para abaratar la carne.

¿Alivio temporal o golpe al ganadero local?

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, argumenta que la acción del presidente “está ayudando a satisfacer las necesidades a corto plazo de carne de res mientras el Gobierno trabaja con los ganaderos estadounidenses para expandir la producción nacional y aumentar la manada de ganado estadounidense, que actualmente está en un mínimo de varias décadas”.

Por su parte, el presidente Trump fue claro al hablar con los periodistas: “Queremos bajar los precios de la carne de res, así que los bajaremos un poco, y eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que quieren los votantes y eso es lo que quiero yo”, cita CNN el 21 de agosto.

Sin embargo, esta estrategia no fue bien recibida por la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne de Estados Unidos, que advierte con firmeza: “Socavar a los agricultores y ganaderos estadounidenses con un producto inferior de competidores extranjeros no hace nada para generar confianza en el mercado ni fomentar la reconstrucción del hato”.

Según los expertos, la reducción arancelaria supone que las importaciones deben ser vendidas a un precio un 25 % por debajo del mercado; sin embargo, no queda del todo claro cómo se garantizará el cumplimiento de estos precios.

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