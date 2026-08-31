Cuánto costará el GTA 6 en Nueva York: todo lo que debes saber

Luego de los acontecimientos de GTA 5, con Franklin, Michael y el despiadado Trevor, los fanáticos de la saga Grand Thef Auto se preparan para recibir el nuevo lanzamiento de RockStar Games: GTA 6.

Desde Nueva York, muchos aficionados de videojuegos se preguntan cuánto tendrán que pagar para hacerse con la nueva entrega de una de las franquicias más populares de la industria. Sin embargo, al igual que en el resto de Estados Unidos, el precio dependerá de la edición elegida.

El lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026 y estará disponible inicialmente para las consolas de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

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¿Cuánto cuesta cada edición de GTA 6?

Los jugadores de Nueva York que quieran comprar GTA 6 tendrán dos principales alternativas.

La Edición Estándar, con un precio de $79.99 dólares, incluirá el videojuego completo con la nueva historia protagonizada por Jason y Lucía, los personajes principales de esta aventura ambientada en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida.

Por otro lado, la Edición Ultimate, cuyo costo será de $99.99 dólares, estará dirigida a los jugadores que busquen contenido adicional. Esta versión incluirá elementos digitales extra, entre ellos vehículos exclusivos, armas personalizadas y artículos de personalización para los protagonistas.

Aunque la diferencia entre ambas versiones es de $20 dólares, muchos seguidores deberán evaluar si los extras justifican pagar más por una edición especial.

¿Cuándo se podrá reservar GTA 6 en Nueva York?

Las reservas del videojuego estarán disponibles antes del lanzamiento oficial, aunque Rockstar Games será quien determine las fechas exactas para cada plataforma y tienda.

Los jugadores podrán adquirirlo a través de las tiendas digitales de PlayStation Store y Xbox Store, además de comercios autorizados que ofrecerán copias físicas.

La precarga digital comenzará el 12 de noviembre de 2026, una semana antes de la llegada oficial del juego. Esto permitirá que quienes compren la versión digital puedan descargar los archivos con anticipación y comenzar a jugar desde el primer momento disponible.

Cabe destacar que, según Revista Códigos, las versiones físicas del videojuego llegarán en una caja tradicional, pero incluirán un código de descarga digital en lugar de un disco físico convencional.

Esto significa que los jugadores necesitarán conexión a internet para instalar el título, incluso si compran una copia en una tienda.

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