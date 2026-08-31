El Barcelona golea 5-2 al Rayo Vallecano con dobletes de Lamine Yamal y Raphinha

El FC Barcelona mantiene su marcha perfecta en LaLiga EA Sports tras imponerse por 5-2 al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou.

La efectividad ofensiva encabezada por los dobletes de Lamine Yamal y Raphinha, sumada a la destacada actuación del extremo británico Anthony Gordon, decantó un encuentro intenso ante un rival franjirrojo que plantó cara de la mano de Sergio Camello.

El conjunto visitante sorprendió al vigente campeón en el minuto 12 cuando Camello definió a la escuadra un centro de Álvaro García, pero al minuto 19, Raphinha igualó las acciones tras definir una triangulación en el área. A penas minuto y medio después, Lamine Yamal colocó el 2-1 con un zurdazo lejano a la escuadra.

En la segunda mitad, una incursión de Gordon provocó el gol en propia puerta del defensor Florian Lejeune para ampliar la ventaja local. Pese a que Camello volvió a acortar distancias de cabeza al minuto 59, Hansi Flick ajustó sus piezas y el Barça sentenció el compromiso.

Raphinha firmó su quinto tanto del campeonato tras una asistencia de tacón de Gordon en el 71, mientras que Lamine Yamal cerró la cuenta al minuto 90 tras aprovechar un pase servido por Karim Adeyemi.

Con este resultado, el Barcelona suma tres triunfos en tres presentaciones para mantenerse en lo más alto de la clasificación española, mientras que el Rayo Vallecano se queda con un punto en la tabla.

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