Julián Álvarez se reincorporó a los entrenamientos del Atlético de Madrid

El delantero argentino Julián Álvarez se reincorporó este domingo a los entrenamientos grupales del Atlético de Madrid tras superar una indisposición física que lo alogó del trabajo con el plantel y le impidió disputar el encuentro del sábado frente al Sevilla, todo esto a solo tres días del cierre de la ventana de pases.

Durante la sesión matutina dirigida por Diego Simeone en Majadahonda, el atacante de 26 años completó el entrenamiento con total normalidad junto al grupo de futbolistas que no fueron titulares en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Acompañado de cerca por su compatriota Cristian ‘Cuti’ Romero, el exjugador del Manchester City recibió gestos de respaldo por parte del cuerpo técnico y la directiva, encabezada en el campo por el director de Fútbol Profesional Masculino, Mateu Alemany.

El retorno del internacional argentino se produce tras semanas marcadas por las especulaciones sobre su futuro, luego de su frustrado deseo de fichar por el FC Barcelona en este mercado estival. Pese a que el Arsenal se mantiene como una opción en el radar europeo mediante una operación valorada en torno a los 150 millones de euros, la continuidad del jugador en el conjunto rojiblanco se perfila cada vez más clara ante la postura del club y del propio futbolista.

En el plano estrictamente deportivo, el Atlético de Madrid marcha invicto en LaLiga EA Sports con siete puntos acumulados en tres jornadas. El equipo colchonero preparará durante la semana su visita del próximo sábado al Athletic Club en San Mamés, duelo previo a su debut en la Liga de Campeones frente al Liverpool.

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