MTA altera el servicio de tres líneas del metro de NY este martes: estaciones afectadas

Los pasajeros del metro de Nueva York deben revisar su recorrido antes de viajar este martes 1 de septiembre. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) programó trabajos de mantenimiento que modifican el servicio de las líneas 4, N y F durante buena parte del día.

Las afectaciones incluyen estaciones que serán omitidas, una reducción de frecuencia y la suspensión temporal de la línea N en Coney Island-Stillwell Av, uno de los principales centros de transporte del sur de Brooklyn.

Los cambios son programados y no responden a una emergencia, pero pueden obligar a realizar transbordos o agregar tiempo al viaje. La MTA mantiene actualizada su herramienta de cambios de servicio para consultar las condiciones antes de salir.

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Línea 4: cuatro estaciones sin servicio hacia Woodlawn

Entre las 9:45 a.m. y las 3:00 p.m., los trenes 4 con dirección a Woodlawn omiten cuatro estaciones de El Bronx:

183 St

Fordham Rd

Kingsbridge Rd

Bedford Park Blvd-Lehman College

Para llegar a estas estaciones, la recomendación es continuar hasta Mosholu Pkwy y cambiar allí a un tren 4 en dirección a Manhattan.

Quienes partan desde alguna de las estaciones afectadas pueden viajar hasta 176 St y cambiar a un tren con destino a Woodlawn. Los trabajos están relacionados con mantenimiento de las vías y la misma modificación está prevista también para el miércoles 2 de septiembre.

Además, los pasajeros de la línea 4 deben tener en cuenta otra afectación de mayor duración: los trenes hacia Woodlawn omiten Burnside Av durante septiembre debido a trabajos de mejora de la estación.

Línea N: no llega a Coney Island durante varias horas

La línea N tiene una de las alteraciones más importantes de este martes. Entre las 9:45 a.m. y las 3:00 p.m. no hay servicio N en Coney Island-Stillwell Av. Los trenes circulan entre Astoria-Ditmars Blvd y 86 St, que funciona temporalmente como última parada.

La MTA dispuso autobuses gratuitos entre 86 St y Coney Island-Stillwell Av. Los pasajeros que viajen entre Manhattan y Coney Island también pueden utilizar las líneas D, F o Q, dependiendo del punto de origen.

Algunas estaciones recomendadas para hacer conexiones son:

34 St-Herald Sq: D, F, N y Q.

Atlantic Av-Barclays Ctr: D, N y Q.

62 St/New Utrecht Av: D y N.

La MTA advierte además que 86 St no es una estación accesible, por lo que las personas que necesiten un recorrido accesible deberían realizar el cambio en alguna de las estaciones habilitadas para ello.

La línea N volverá a cambiar por la noche

Las afectaciones no terminan durante la tarde. Entre las 9:30 p.m. y las 5:00 a.m. no habrá servicio N en Manhattan, como parte de trabajos Fastrack que se realizan de lunes a viernes esta semana.

Durante ese período, la línea funcionará en dos secciones: entre Coney Island y Atlantic Av-Barclays Ctr —continuando por la R hasta Court St— y entre Queensboro Plaza y Astoria-Ditmars Blvd.

Para desplazarse por Manhattan, la MTA recomienda utilizar otras líneas cercanas, entre ellas A, C, E, 1, 2, 3, D, F, Q, R, 4, 5 y 6, según el destino.

Línea F: cuatro estaciones de Brooklyn serán omitidas

La línea F también presenta modificaciones entre las 9:15 a.m. y las 3:30 p.m., y estos trabajos continuarán hasta el viernes 4 de septiembre.

Los trenes F hacia Manhattan no paran en:

Avenue P

Avenue N

Bay Pkwy

Avenue I

Los pasajeros que necesiten llegar a esas estaciones pueden viajar hasta 18 Av y cambiar a un tren en sentido contrario. Para partir desde ellas hacia Manhattan, la MTA recomienda viajar primero hasta Kings Hwy y allí realizar el cambio.

Durante estas obras, todos los pasajeros de 18 Av deben abordar desde la plataforma utilizada normalmente por los trenes hacia Coney Island.

Menos trenes F hacia Coney Island

La afectación de la F no se limita a las estaciones omitidas. Algunos trenes con dirección a Coney Island terminan su recorrido en Church Av, por lo que el servicio entre Church Av y Coney Island-Stillwell Av opera con menor frecuencia entre las 9:15 a.m. y las 3:30 p.m.

Los pasajeros de esos trenes deben cambiar en Church Av para continuar hacia el sur de Brooklyn.

También habrá modificaciones durante la noche: entre las 10:45 p.m. y las 5:00 a.m., los trenes F hacia Coney Island y los G hacia Church Av omiten 4 Av-9 St, 15 St-Prospect Park y Fort Hamilton Pkwy debido a trabajos en las vías.

Cómo consultar el estado del metro antes de viajar

Los horarios de las obras pueden modificarse y una línea puede presentar retrasos adicionales por incidentes independientes de los trabajos programados.

Por eso, la MTA recomienda comprobar el estado del servicio antes de iniciar el viaje, especialmente cuando el recorrido atraviesa alguna de las estaciones afectadas. La información oficial puede consultarse en la página de cambios programados de la MTA y mediante sus herramientas de información en tiempo real.

En algunos casos, las alternativas propuestas pueden no ser completamente accesibles. Los pasajeros que necesiten asistencia para planificar un recorrido accesible también pueden comunicarse con el 511.

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