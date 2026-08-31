Jugadores del Vasco da Gama y Santos implicados en operativo contra el crimen en Brasil

Autoridades de la Policía Civil desplegaron este lunes un operativo a gran escala en varios estados de Brasil para desarticular una red vinculada al tráfico de drogas y armas con supuestos nexos con el crimen organizado, causa en la que se vieron salpicados futbolistas profesionales y agentes deportivos.

La operación, denominada “A Tropa”, incluyó el despliegue de aproximadamente un centenar de efectivos que ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión y 15 mandamientos de registro en direcciones de Espírito Santo, Goiás, el Distrito Federal de Brasilia y Río de Janeiro.

Entre las diligencias destaca el allanamiento a la vivienda de David Corrêa da Fonseca (delantero del Vasco da Gama conocido como ‘DVD’) y la inspección de su taquilla en el centro de entrenamiento del club carioca, donde los agentes incautaron documentación y dispositivos móviles.

De igual forma, la policía registró la residencia y las instalaciones del lateral Hayner, futbolista cedido por el Santos al Vila Nova de Goiás. A través de un comunicado emitido por la institución deportiva, el jugador rechazó cualquier implicación en la red criminal y atribuyó las sospechas a un vínculo de infancia con uno de los investigados en su comunidad de origen en Espírito Santo.

Por su parte, la directiva del club Azuriz desmintió versiones periodísticas iniciales sobre la detención de su atacante Renyer Oliveira, aclarando que no forma parte de las indagatorias.

Tanto el Vasco da Gama, que prepara su duelo de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, como el Vila Nova manifestaron su plena disposición para colaborar con las investigaciones oficiales mientras los deportistas continúan en el desarrollo de sus actividades profesionales.

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