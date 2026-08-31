Los números que dejó la “era Messi” en la selección de Argentina

Lionel Messi puso fin este lunes a su histórica trayectoria con la selección de Argentina, cerrando una etapa de más de 20 años en la que conquistó el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y una Finalissima, dejando registros estadísticos que transforman de manera definitiva el fútbol de su país.

El viaje de la ‘Pulga’ con la camiseta albiceleste abarcó 207 partidos internacionales, 125 goles y 68 asistencias desde su debut oficial en agosto de 2005. Con seis Copa del Mundo disputadas (hito que ostenta de forma compartida con el portugués Cristiano Ronaldo), Messi se retira como el futbolista con más partidos en la historia de los Mundiales (34) y el segundo máximo goleador histórico de la competición con 21 tantos, únicamente superado por el francés Kylian Mbappé.

Tras los éxitos iniciales en el Mundial Sub-20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el atacante afrontó una larga sequía con la selección absoluta que se rompió en la Copa América de 2021 en el Maracaná.

A partir de esa consagración, el 10 lideró el ciclo triunfal que incluyó la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

La última aparición del actual delantero del Inter Miami con la camiseta argentina aconteció en la final del Mundial 2026 frente a España.

La conclusión de su ciclo deja un legado estadístico que supera ampliamente los registros de leyendas nacionales como Diego Armando Maradona, Gabriel Batistuta o Sergio ‘Kun’ Agüero, marcando el final definitivo de la denominada ‘Era Messi’.

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