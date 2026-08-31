Manada de vacas irrumpe en pleno partido en México y obliga a jugadores a huir

Un partido de fútbol amateur en Charo, Michoacán, terminó convertido en una escena tan insólita como divertida.

Un grupo de vacas irrumpió en pleno campo de juego. Los jugadores tuvieron que abandonar la cancha para ponerse a salvo mientras los animales avanzaban.

Al fondo se oían risas, pero también algunos gritos. El encuentro transcurría con normalidad hasta que, de repente, varias vacas ingresaron al terreno de juego y avanzaron con rapidez directamente hacia la zona donde se encontraba una pequeña tribuna.

En un video que se volvió viral, se observa cómo los animales cruzan la cancha, sorprendiendo a futbolistas y asistentes.

??? ¡Las vacas estaban reclamando su espacio! ???



Un partido de fútbol en Michoacán, México, tuvo que ser suspendido momentáneamente después de que varias vacas invadieran la cancha para hacer valer su territorio. ??



Los jugadores tuvieron que esperar mientras retiraban a? pic.twitter.com/q1zeeg2840 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 31, 2026

Los jugadores reaccionaron de inmediato, dejaron el balón atrás y corrieron hacia los costados para evitar cualquier accidente.

En las gradas, en cambio, el ambiente fue más relajado. La mayoría de los espectadores permaneció en su sitio y se escucharon risas mientras la estampida improvisada recorría el césped.

Una persona logró espantar a las vacas y guiarlas fuera del campo, lo que permitió que la situación se normalizara.

Aunque no se precisó la fecha exacta del incidente, medios locales lo reportaron y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales. Tras unos minutos de desconcierto, las vacas fueron retiradas y el partido pudo continuar.



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