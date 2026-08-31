Lamine Yamal hace historia al superar un registro goleador de Haaland y Mbappé

Lamine Yamal con tan solo 19 años está escribiendo una trayectoria que, por edad, resulta excepcional. El delantero del Barça llegó al inicio de la temporada con 49 goles oficiales con el primer equipo, después de haber marcado 7 en su primera temporada, la 2023-2024, 18 en la 2024-2025 y 24 en la 2025-2026.

Hoy, frente al Rayo Vallecano, en la tercera jornada de LaLiga, Yamal ha superado los 50 goles con un doblete. Era el 2-1 en el minuto 21 con una rosca genial a la escuadra y un pase a la red en el minuto 90 que cerraba la victoria por 5-2.

? Lamine Yamal se convierte en el jugador más joven de la historia de las cinco grandes ligas en alcanzar los 5??0?? goles, superando los registros de Haaland y Mbappé pic.twitter.com/fJwUSBaXzG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2026

Desde que debutó con el primer equipo el 29 de abril de 2023 ante el Betis, con apenas 15 años, su progresión ha sido espectacular. Su primer tanto llegó en octubre de 2024 ante el Granada en LaLiga con 16 y ya rebasa el medio centenar con 19. Como recordó RAC 1, Josep Escolà llegó a los 20 años y Leo Messi a los 21.

Superó las marcas de Mbappé y Haaland

Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven de las cinco grandes ligas en alcanzar los 50 tantos. Y superando en el camino a Mbappé y Haaland.

Con 19 años, un mes y 18 días, Lamine se convierte en el jugador que ha alcanzado esta nada desdeñable cifra anotadora con menor edad.

Sólo ha necesitado tres temporadas, desde suy debut en la 23/24, para firmar este registro. Siete goles aportó a las cuentas del Barça en su primera temporada, a las órdenes de Xavi, para ampliar sus número hasta los 18 en la 24/25 y firmar su mejor año la pasada campaña, con 24 dianas.

Con esta marca, supera a los dos grandes goleadores de su tiempo, Erling Haaland y Kylian Mbappé, que ya contaban con más edad cuando llegaron a la cifra simbólica de la media centena.

En concreto, Mbappé lo consiguió el 28/10/2018, a apenas dos meses de cumplir los 20 años de edad y Haaland, por su parte, lo hizo con 19 años y 181 días, en un partido de Champions entre el Borussia y el Brujas.

? HISTÓRICO LAMINE YAMAL.



El más rápido en anotar 50 GOLES



?? Lamine Yamal – 19 años y 49 días



? Haaland – 19 años y 181 días



?? Raúl – 19 años y 249 días



?? Mbappé – 20 años y 72 días pic.twitter.com/jvEhsbv3sZ — Diario SPORT (@sport) August 31, 2026

Mejor promedio que Messi

Lamine Yamal, por ahora, está lejos de los números absolutos de Leo Messi, pero la diferencia fundamental es la edad. A los 18 años ya había conseguido acercarse a los 50 goles con el Barça, mientras que Messi necesitó más tiempo para desarrollar completamente su faceta goleadora. No lo hizo hasta que cumplió los 21 años.

También resulta interesante compararlo con Neymar, Rivaldo y Samuel Eto’o, que superaron ampliamente los 100 goles con el Barça.

Necesitaron llegar a los 23, 24 y 26 años para alcanzar esas cifras. Además, Lamine Yamal fue el jugador más joven de la historia del Barcelona en alcanzar las 50 apariciones con el primer equipo, superando a Bojan.

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