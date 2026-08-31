Everton presenta millonaria oferta por el estadounidense Folarin Balogun

Florarin Balogun, uno de los grandes protagonistas del pasado Mundial tanto por sus tres goles que llevaron a Estados Unidos a octavos de final como por la roja perdonada que le permitió jugar contra Bélgica tras la intervención de Donald Trump, está muy cerca de volver a jugar en la Premier League.

El delantero estadounidense de 25 años, que desde 2023 juega en el Mónaco, está en el radar del Everton, que ya ha presentado al club monegasco una oferta para hacerse con sus servicios. Según L’Équipe, la propuesta podría alcanzar los 50 millones de euros.

?? EXCL: Everton reach club to club agreement with AS Monaco for Folarin Balogun.



?45m fixed fee, ?5m add-ons and sell-on clause too agreed with #EFC, Monaco are ready to sell.



Negotiations ongoing tonight on personal terms; final key step to get it done. pic.twitter.com/XWGJwfFPmf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

En el caso que Balogun fiche por el Everton, representaría su regreso a la Premier League. Formado en las categorías inferiores del Arsenal, el estadounidense, que tiene también la nacionalidad británica, debutó con el primer equipo de los gunners en la temporada 2020/21 y también jugó el curso siguiente como cedido en el Middlesbrough.

Balogun ya habría dado el sí al Everton

La gran ventaja para los Toffees es que no necesitarían convencer al jugador. Balogun estaría dispuesto a mudarse a Merseyside y ya habría alcanzado un principio de acuerdo sobre los términos personales de su contrato.

El estadounidense también habría comunicado al Monaco su deseo de marcharse. Su intención de jugar en Goodison Park simplifica una parte importante de la operación y deja la negociación entre ambos clubes como el principal obstáculo para completar el fichaje.

Además, uno de los posibles competidores parece haberse apartado del camino. Tottenham había sido relacionado con Balogun, pero sus movimientos ofensivos durante el mercado, incluidos los fichajes de Omar Marmoush y Savio, reducen considerablemente la posibilidad de que los Spurs vuelvan a entrar en la carrera.

Monaco tiene la última palabra

Ahí aparece la parte más complicada para Everton. Monaco no ha mostrado demasiada disposición a desprenderse de Balogun y todavía debe decidir si los 18 millones de euros son suficientes para permitir su salida.

El delantero también despertó el interés del Paris Saint-Germain durante el verano. En las conversaciones relacionadas con Maghnes Akliouche, el campeón francés habría planteado la posibilidad de incorporar a Balogun, aunque hasta ahora no existe una oferta formal del PSG por el estadounidense.

Everton ha decidido adelantarse y convertir su interés en una propuesta concreta. Con Balogun dispuesto a realizar el movimiento y sus términos personales encaminados, las próximas horas podrían definir si el estadounidense regresa finalmente a la Premier League.

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