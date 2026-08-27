FDA investiga nuevo brote de Salmonella con 84 enfermos: todavía no identifican el alimento

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) investiga un nuevo brote de Salmonella Newport que ya enfermó al menos a 84 personas en el país, mientras las autoridades intentan determinar qué alimento o producto está detrás de los contagios.

La investigación fue incorporada el 26 de agosto de 2026 a la lista oficial de brotes activos de la FDA y permanece abierta. La agencia confirmó que inició tareas de rastreo o traceback para intentar identificar el origen de las infecciones.

Por el momento, la FDA clasifica el producto relacionado con los casos como “aún no identificado” y no ha anunciado ningún retiro del mercado vinculado específicamente con este brote.

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Lo que se sabe del nuevo brote de Salmonella

La información disponible sigue siendo limitada. La FDA confirmó 84 casos, pero todavía no publicó las edades de las personas afectadas, los estados donde viven ni información sobre posibles hospitalizaciones o fallecimientos. Tampoco informó públicamente qué alimento está siguiendo durante el proceso de rastreo.

El brote, identificado por la FDA con la referencia #1403, está catalogado como activo y en curso. Esto significa que el número de enfermos podría modificarse a medida que avance la investigación. La propia FDA advierte que los recuentos de casos de sus investigaciones se actualizan regularmente y son dinámicos.

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¿Hay algún alimento que deba dejar de consumirse?

Hasta ahora, no. La FDA no identificó un producto concreto como responsable del brote ni emitió una alerta para que los consumidores eviten un alimento específico. Tampoco aparece un retiro iniciado asociado con esta investigación.

Este punto es importante porque la existencia de una investigación no significa automáticamente que un determinado alimento sea la causa.

La FDA explica que durante estos procesos analiza información epidemiológica, resultados de laboratorio y datos de rastreo. Solo cuando existe evidencia suficiente para relacionar un alimento con las enfermedades, la agencia lo identifica públicamente y puede emitir recomendaciones específicas.

Qué es la Salmonella Newport

Salmonella Newport es uno de los serotipos de la bacteria Salmonella, una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos.

Los síntomas más frecuentes de una infección por Salmonella incluyen diarrea, fiebre y cólicos abdominales. También pueden presentarse náuseas, vómitos, dolor de cabeza y pérdida del apetito.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas suelen comenzar entre 6 horas y 6 días después de la infección y generalmente duran entre cuatro y siete días.

Aunque muchas personas se recuperan sin tratamiento específico, algunas infecciones pueden volverse graves si la bacteria se extiende fuera de los intestinos hacia la sangre u otras partes del organismo.

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Cuándo consultar a un médico

Los CDC recomiendan contactar a un profesional de salud ante determinados síntomas, especialmente si la diarrea o los vómitos duran más de dos días, aparece sangre en las heces o la orina, la fiebre supera los 102 °F (38.9 °C) o existen señales de deshidratación.

Entre estas últimas figuran orinar poco o nada, tener la orina muy oscura, sed intensa, boca o garganta seca y mareos.

Por ahora, las autoridades no han recomendado evitar ningún alimento concreto debido a este nuevo brote. La FDA continuará actualizando la investigación a medida que pueda identificar el origen de las 84 infecciones.

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