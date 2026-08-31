Qué frutas debes consumir con cáscara y cuáles no, según expertos

Quitarle la cáscara a todas las frutas es, en algunos casos, echar a la basura una cantidad importante de nutrientes. Esto se debe a que allí se concentran muchas vitaminas, minerales, fibra, compuestos antioxidantes y más.

La nutricionista Malina Malkani, dietista registrada y autora especializada en nutrición pediátrica, alimentación infantil y nutrición para niños, asegura que, dependiendo del tipo de fruta, la cáscara podría tener más fibra y antioxidantes que la pulpa.

Asimismo, si bien algunas cáscaras bien lavadas podrían nutrir mucho más, otras son demasiado duras, amargas o difíciles de digerir y es preferible retirarlas.

La doctora Hillary Cecere, dietista registrada y miembro de Eat Clean Bro, un domicilio de comida saludable en Estados Unidos, recomienda evitar consumir cáscaras duras, amargas o insípidas.

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Frutas que conviene comer con cáscara

Manzana: su piel contiene fibra insoluble, vitaminas A y C y quercetina, un compuesto vegetal con actividad antioxidante. Es importante lavarla cuidadosamente antes de comerla.

su piel contiene fibra insoluble, vitaminas A y C y quercetina, un compuesto vegetal con actividad antioxidante. Es importante lavarla cuidadosamente antes de comerla. Pera: la cáscara aporta fibra y antioxidantes. Retirarla significa perder parte de estos nutrientes.

la cáscara aporta fibra y antioxidantes. Retirarla significa perder parte de estos nutrientes. Durazno y ciruela: sus pieles contienen fibra y compuestos antioxidantes. En el caso del durazno, investigaciones han encontrado que quitar la piel reduce considerablemente parte de su capacidad antioxidante.

sus pieles contienen fibra y compuestos antioxidantes. En el caso del durazno, investigaciones han encontrado que quitar la piel reduce considerablemente parte de su capacidad antioxidante. Uvas y frutos rojos: no necesitan pelarse y su piel aporta antioxidantes. En las uvas, buena parte de estos compuestos se concentra precisamente en la piel.

no necesitan pelarse y su piel aporta antioxidantes. En las uvas, buena parte de estos compuestos se concentra precisamente en la piel. Kiwi: aunque su textura pueda resultar poco habitual, la cáscara es comestible y aporta fibra y vitamina C. Cortarlo en rodajas finas puede facilitar su consumo.

aunque su textura pueda resultar poco habitual, la cáscara es comestible y aporta fibra y vitamina C. Cortarlo en rodajas finas puede facilitar su consumo. Berenjena y calabacín: conservar la piel permite aprovechar fibra y otros nutrientes. En ambos alimentos, además, la cáscara es completamente comestible después de limpiarla.

Frutas que es mejor retirar la cáscara

Piña, mango y papaya: sus cáscaras son gruesas, fibrosas y difíciles de masticar y digerir, por lo que deben retirarse antes de consumirlas.

sus cáscaras son gruesas, fibrosas y difíciles de masticar y digerir, por lo que deben retirarse antes de consumirlas. Plátano: aunque la cáscara puede utilizarse en algunas preparaciones después de cocinarla, no suele consumirse directamente por su textura y sabor.

aunque la cáscara puede utilizarse en algunas preparaciones después de cocinarla, no suele consumirse directamente por su textura y sabor. Melón: su cáscara es dura por lo que no resulta apropiada para comer y debe eliminarse.

su cáscara es dura por lo que no resulta apropiada para comer y debe eliminarse. Aguacate: su piel es demasiado dura y difícil de digerir. Lo recomendable es consumir únicamente la pulpa.

su piel es demasiado dura y difícil de digerir. Lo recomendable es consumir únicamente la pulpa. Limón, lima y naranja: la cáscara es amarga por lo que comerla directamente es desagradable, pero no tiene que desecharse necesariamente. Puede utilizarse rallada o cocinada como ingrediente, siempre que esté bien lavada.

Asimismo, antes de comer una fruta con piel es fundamental lavarla correctamente para eliminar suciedad y reducir residuos superficiales. En productos con piel muy dura, cerosa o poco agradable, retirarla puede ser la opción más práctica.

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