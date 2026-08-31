Reportan un muerto tras las inundaciones en el Gran Cañón

Un hombre fue encontrado sin vida el domingo en el río Colorado, siendo la primera víctima mortal de las inundaciones repentinas en el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, así lo confirmó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

La institución indicó que los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de cerca de 15 personas desaparecidas y han logrado evacuar a más de 60 afectados en la zona.

Las autoridades confirmaron la recuperación del cuerpo de un hombre de 46 años durante la noche del domingo en las inmediaciones de Crystal Rapids, en el cause del río Colorado. Personal especializado del NPS, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, mantiene las labores de localización en toda la extensión del territorio afectado para dar con el paradero de los excursionistas que permanecen incomunicados.

Daños a la infraestructura y zonas impactadas

El evento meteorológico se registró la tarde del sábado sobre Bright Angel Canyon y la zona conocida como Phantom Ranch. Esta crecida desplazó escombros y rocas de gran tamaño directo hacia el río Colorado, lo que causó la destrucción de casi la totalidad de las pasarelas dispuestas sobre Bright Angel Creek y generó destrozos severos en la infraestructura física del recinto natural, informó EFE.

El acceso a Phantom Ranch, al área de campamentos Bright Angel Campground y a un tramo del sendero North Kaibab permanece restringido por orden de las autoridades. El organismo emitió alertas operativas ante el pronóstico de nuevas precipitaciones y tormentas que amenazan con generar nuevos deslaves e inundaciones repentinas en el sector.

Poblemas de suministro de agua

La fuerza del agua rompió además la tubería principal responsable del suministro de agua potable en todo el parque. Frente a este daño, las autoridades impusieron medidas de restricción sobre el uso del recurso hídrico y suspendió temporalmente todas las estancias nocturnas en el interior del perímetro del Gran Cañón.

El Parque Nacional del Gran Cañón figura como la cuarta reserva natural con mayor afluencia en Estados Unidos, tras registrar una cifra superior a 4,4 millones de visitas recreativas durante 2025.

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