Google adopta “Lago América” en Maps para los usuarios de Estados Unidos

Google comenzó a mostrar el nombre “Lago América” en lugar de lago Ontario a los usuarios que acceden desde Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump ordenara oficialmente rebautizar este cuerpo de agua compartido con Canadá.

El gigante tecnológico explicó el sábado en su blog que la actualización ya empezó a implementarse con base en la nueva denominación incorporada por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (USGS).

El cambio no será igual para todos los usuarios. Quienes se conecten desde Canadá continuarán viendo el nombre de lago Ontario, mientras que en terceros países Google mostrará ambas denominaciones.

La modificación se produce después de que Trump firmara el jueves una orden ejecutiva para instruir al USGS a adoptar oficialmente el nombre de Lago América en los registros geográficos estadounidenses.

Mismo criterio que con el Golfo de México

La compañía ya había realizado una modificación similar tras otra orden ejecutiva de Trump, firmada en enero de 2025, para cambiar en Estados Unidos la denominación del Golfo de México por Golfo de América.

En ese caso, Google también aplicó nombres distintos según la ubicación desde la que se conectaran los usuarios.

La nueva actualización del lago Ontario llega en medio del deterioro de las relaciones entre Washington y Ottawa, después del fracaso de las negociaciones comerciales entre ambos países.

Choque con Canadá

Luego de la orden de Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, rechazó el cambio y aseguró en X que el cuerpo de agua seguirá llamándose lago Ontario. “Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: antes, ahora y siempre”, escribió.

Carney respaldó su postura con el origen indígena del topónimo. Explicó que “Ontario” proviene de la palabra wendat Ontari’io, asociada con el significado “el lago es hermoso, el lago es grande”.

El mandatario canadiense recordó que el nombre tiene más de 400 años de historia, anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

La orden firmada por Trump establece el uso de “Lago América” en los registros oficiales estadounidenses, pero no obliga a Canadá ni a otros países a adoptar esa denominación.

Sigue leyendo:

• Hochul advierte un duro impacto en Nueva York por la disputa comercial de Trump con Canadá

• Canadá impondrá aranceles a 700 productos de EE.UU. desde el 8 de septiembre: estos subirían de precio

• Trump firma orden para cambiar el nombre del lago Ontario por “lago América”