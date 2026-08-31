Trump publica video de IA con la destrucción de la isla iraní de Jarg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video generado con inteligencia artificial que representa la destrucción de la isla de Jarg, infraestructura donde se concentra la mayor parte del petróleo que exporta Irán.

La secuencia simula el ataque aéreo sobre el territorio insular desde la perspectiva de una aeronave, registrando la explosión de un tanque de almacenamiento y de una embarcación petrolera: “¡La isla de Jarg siendo hecha añicos!!! Presidente DJT”, señaló en Truth Social.

?President Trump just posted that Kharg Island is “being blown to smithereens.”

Kharg is Iran’s main oil-export hub in the Persian Gulf.

The post came as U.S. Iran fighting flared again around the Strait of Hormuz.

He has threatened Kharg for months and previously said U.S.? pic.twitter.com/cK6ilXsVM7 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 31, 2026

Contexto del ataque en la isla de Larak

La imagen se difundió horas después de ejecutarse una operación militar en la isla iraní de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz, un hecho confirmado por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), e indicó que la acción buscaba neutralizar plataformas de cohetes provistas de minas marinas que la Guardia Revolucionaria de Irán planeaba desplegar en la ruta marítima.

“Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, al transporte marítimo comercial y al libre flujo del comercio mundial”, declaró Trump al respecto.

Acciones de respuesta e interceptación en Jordania

Tras la ofensiva en Larak, la Guardia Revolucionaria de Irán sostuvo haber lanzado proyectiles y drones hacia las instalaciones militares de Al Azraq y Rey Hussein, situadas en territorio jordano, pero las Fuerzas Armadas de Jordania reportaron la interceptación de los ocho misiles mediante sus sistemas defensivos, confirmando la ausencia de víctimas o daños materiales.

El complejo petrolero de Jarg constituye un punto estratégico de valor económico y militar que ha recibido amenazas constantes en el marco de la guerra actual. En julio, instalaciones de esta misma isla sufrieron bombardeos que ocasionaron la muerte de al menos ocho efectivos militares iraníes, hecho que la administración estadounidense respaldó bajo el argumento de neutralizar las amenazas al tránsito comercial en el estrecho de Ormuz.

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