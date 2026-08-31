EE.UU. confirma ataque de precisión contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz

Las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron este domingo un ataque de precisión en la isla iraní de Larak, donde se destruyeron dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz.

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) indicó mediante su cuenta de X que la colocación de estos dispositivos representaba “una amenaza inminente” en el paso marítimo. Por su parte, un funcionario estadounidense confirmó a CNN que la acción militar se realizó mediante el uso de drones.

El ente militar también aprovechó de descartar la afirmación del CGRI por calificar el ataque como “un acto de agresión” es falsa.

“En esencia, Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, al transporte marítimo comercial y al libre flujo del comercio mundial”, sostuvo el CENTCOM.

Respuesta de Irán y antecedentes del conflicto

Tras la acción estadounidense, las fuerzas iraníes anunciaron el lanzamiento de ataques contra bases militares de Estados Unidos localizadas en Jordania. El operativo constituye la primera acción militar registrada contra Teherán desde finales de julio, fecha en que se reportaron bombardeos a objetivos de la Guardia Revolucionaria.

El martes anterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el CENTCOM había completado la limpieza de minas en las rutas internacionales del estrecho de Ormuz. El mandatario advirtió que cualquier embarcación que colocara nuevos explosivos en la zona sería “destruido de inmediato y de manera sistemática”.

Estatus de las negociaciones y postura de Washington

La acción militar ocurre después del colapso de las conversaciones de paz y del vencimiento del plazo de 60 días fijado para buscar una salida negociada. Posteriormente, Washington anunció un nuevo paquete de sanciones económicas contra Teherán.

A pesar de las medidas financieras, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aclaró que el Pentágono no descartaba la ejecución de “ataques cinéticos” adicionales si la situación lo requería.

Sigue leyendo:

– Demócrata Abdul El-Sayed se disculpa por comentarios tras ataque a sinagoga en Michigan

– Ted Cruz pide elecciones libres en Venezuela y fija el “plazo máximo” para celebrarlas

– Trump ofrece a las empresas canadienses librarse de aranceles si se mudan a EE.UU.