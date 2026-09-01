Aaron Boone cree “posible” regreso a la acción de Aaron Judge la próxima semana con Yankees

Los New York Yankees ven cada vez más cerca el regreso de su gran capitán, Aaron Judge, a los terrenos de juego en las Grandes Ligas.

Según el mánager de los Yankees, Aaron Boone, el capitán del equipo podría ser activado durante la próxima serie en casa de los Bombarderos del Bronx, que comenzará el 8 de septiembre ante los Colorado Rockies.

“Creo que es posible”, dijo Boone antes del partido sobre el posible regreso de Judge en la próxima serie en casa. “No voy a ponerle una fecha, pero creo que esas cosas están en juego ahora. Se trata de conseguir nuevamente la durabilidad y la carga de trabajo para él, que es lo más importante ahora”.

"I think those things are in play now."



Aaron Boone on the possibility of Aaron Judge returning as early as the next homestand. pic.twitter.com/DAaxYJ2wFN — YES Network (@YESNetwork) September 1, 2026

Aaron Judge viaja con los Yankees

Mientras Aaron Judge hacía las maletas para acompañar a los Yankees en su gira de seis juegos por la Costa Oeste, un hito importante en su camino de regreso a la alineación empezó a tomar forma.

Judge, quien ha estado fuera de juego desde el 5 de junio debido a una fractura en la costilla derecha, acompañó al equipo al sur de California específicamente para intensificar sus actividades de béisbol.

Después de avanzar desde el trabajo en la piscina y el bateo desde un tee y ante lanzamientos, hasta la práctica de bateo bajo techo, el toletero podría empezar a enfrentar una mayor velocidad en el terreno durante los entrenamientos previos los encuentros en Anaheim y San Diego.

Aunque Judge ha expresado su deseo de evitar una asignación de rehabilitación en las Ligas Menores, señalando que recuperar su timing en el plato debe de sentirse “como andar en bicicleta”, Boone y el personal de entrenamiento siguen enfocados en recuperar su carga física.

Si la progresión de la carga de trabajo de Judge avanza sin problemas durante la próxima semana en el Oeste, el toletero de 34 años podría hacer su tan esperado regreso al jardín derecho tan pronto como la próxima semana en el Bronx.

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