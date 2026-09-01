Arrestan a una mujer por abandonar a un recién nacido en un supermercado de Nueva York

Las autoridades de Nueva York, junto con las unidades caninas de la policía del condado de Westchester y agentes del cercano Departamento de Policía de Harrison, empezaron la búsqueda de la persona que abandonó al bebé.

De acuerdo con News 12 Westchester, la madre de 32 años, residente de White Plains, tenía cargos pendientes.

“Se ha identificado a un sospechoso y se encuentra bajo custodia”, informó el departamento en un comunicado posterior. “El departamento está colaborando estrechamente con la Fiscalía del Condado de Westchester en relación con posibles cargos penales”.

La policía señaló que los Servicios de Protección Infantil del Condado de Westchester están prestando asistencia en el cuidado del recién nacido, informó New York Post.

La ley estatal de “Refugio Seguro” establece que las personas que abandonan bebés menores de un mes pueden enfrentar cargos penales a menos que hayan hecho esfuerzos para asegurarse de que el bebé estuviera a salvo, notifiquen a otros dónde está el niño o lo hayan dejado en un “refugio seguro” como una estación de bomberos, una comisaría policial o un hospital.

“El Departamento de Policía de West Palm Beach reconoce que este es un incidente desgarrador para nuestra comunidad”, declaró la policía. “Extendemos nuestro sincero agradecimiento a ShopRite, City Center y a todos los ciudadanos que colaboraron en este caso”.

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