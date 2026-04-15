Horror de una bebé en Nueva York: padres acusados de abuso severo y desnutrición

Una pareja Freeport (Long Island, NY) ha sido acusada de abusar físicamente de su bebé de tres años y de privarla de alimentos y nutrientes básicos.

Hanchelove Decius (27) y Evenson Francois (28) comparecieron el lunes ante la jueza Joy Watson para la lectura de cargos por agresión, se declararon “no culpables” y ​​fueron enviados a prisión preventiva. Deberán regresar al tribunal el 24 de abril. De ser declarados culpables, los acusados ​​enfrentan penas de hasta 25 años de prisión.

«Tras (la niña) sufrir graves quemaduras de tercer grado, los profesionales médicos realizaron varios descubrimientos inquietantes que apuntaban a un presunto abuso físico prolongado», declaró la fiscal Anne Donnelly en un comunicado. «Las cicatrices, los hematomas y otras lesiones indicaban que la niña había sido objeto de abusos durante meses, y su aspecto demacrado sugería que también se le estaba negando la alimentación básica necesaria para sobrevivir. Afortunadamente, gracias a los cuidados adecuados, la pequeña se está recuperando rápidamente de los horrores que presuntamente padeció a manos de sus padres; mis fiscales se asegurarán de que rindan cuentas por cada una de sus cicatrices».

Según la acusación formal, a partir de aproximadamente octubre de 2024 y a lo largo de varios meses los acusados ​​presuntamente privaron de alimentos a su hija y abusaron físicamente de ella.

El 8 de junio de 2025, mientras se encontraba bajo el cuidado de Decius -la madre de la víctima-, la niña sufrió quemaduras por escaldadura con un líquido hirviendo que le provocaron lesiones de tercer grado en el pecho y en la parte inferior del cuerpo.

La víctima fue trasladada al Nassau University Medical Center y posteriormente al Stony Brook University Hospital, donde recibió tratamiento y fue evaluada por el personal médico. El personal descubrió lesiones cicatrizadas, laceraciones y hematomas en todo el cuerpo de la pequeña, lesiones que resultaban compatibles con heridas infligidas intencionadamente.

La niña presentaba también una laceración abierta en la ceja derecha y en la barbilla. Todas las lesiones se encontraban en distintas etapas de cicatrización y no habían recibido tratamiento médico alguno. Asimismo, se le diagnosticó un estado de desnutrición severa y un aspecto visiblemente demacrado.

Francois fue detenido el 10 de abril por el Escuadrón de Víctimas Especiales del Departamento de Policía del condado Nassau, y Decius fue arrestada el 13 de abril de 2026 por la misma unidad.

Violencia contra niños

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

A principios de febrero un niño de dos años falleció en el hospital a causa de las heridas que sufrió al ser golpeado por su padre ebrio en un hotel convertido en refugio para personas sin hogar en Queens (NYC). También ese mes Denise Merker presuntamente confesó a la policía haber matado a su hija recién nacida y haberla abandonado a un lado de la carretera hace más de 33 años en Long Island (NY).

En enero de este año Priyatharsini Natarajan fue acusada de matar a sus dos hijos pequeños en un hogar en Hillsborough, Nueva Jersey. También ese mes Vincent Distasi fue sentenciado tras declararse culpable de agredir repetidamente a su bebé recién nacido, causándole lesiones cerebrales graves y permanentes en Long Island (NY).

En octubre una niña latina fue hallada muerta en un contenedor de basura en Connecticut y su madre, tía y padrastro fueron acusados de maltratarla fatalmente. En septiembre Rubén Santiago (36) y Caitlin M. Gibson (28) fueron acusados ​​de la muerte de su bebé recién nacida, luego de cuatro meses de investigación en Nueva Jersey. A fines de julio Stephanie Castillo (36) fue acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020.

En junio de 2025 un padre fue acusado luego de que su bebé fuese hallado muerto dentro de una bolsa flotando en el East River (NYC). En abril Ryan Cato fue sentenciado por golpear brutalmente hasta la muerte a su hijastro Ayden Wolfe (10) tras semanas de tortura en un hogar en Harlem (NYC) con complicidad de la madre del niño.

En marzo una bebé hispana murió golpeada en Long Island (NY) y su padre, un hispano indocumentado, fue detenido como sospechoso del crimen. Además un hombre fue acusado de matar a su novia e hijo de 11 años en Syracuse (NY). También un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY).

En octubre de 2024 falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral.

En agosto de 2024 un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales. En julio de ese año un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña en Long Island (NY). Igualmente ese mes Dimone Fleming fue acusada de matar a sus niños de 11 meses y 3 años en un refugio en El Bronx.

En mayo de 2024 Lynija Eason Kumar (27) fue acusada formalmente de matar a su hija de 6 años por maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx (NYC). En abril de ese año una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en ese mismo condado.

En marzo de 2024 un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica. En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En noviembre de 2023 un hispano confesó que había matado a balazos a su esposa y al hijo de ella en un “ataque de celos” en su apartamento en Brooklyn (NYC). A finales de 2022 un ex oficial de policía NYPD fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra en Long Island (NY). Meses después ella también fue sentenciada en un juicio aparte.

En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en Connecticut. En 2021 Rysheim Smith fue sentenciado por el sonado caso de Zymere Perkins, su hijastro de 6 años que fue torturado física y mentalmente, y dejado de alimentar, entre otros castigos, hasta morir en 2016 en un apartamento “de horror” en Harlem (NYC). Fue otro de los casos de abuso infantil de alto perfil que la ciudad ha visto en los últimos años y que expuso grave negligencia de la Administración de Servicios para Niños (ACS). En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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