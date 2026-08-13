Madre latina y su pareja acusados de muerte de bebé recién nacido en NJ

Jenae Vásquez y Jason Megaro fueron acusados de la muerte de su bebé de 2 meses de nacido en Nueva Jersey.

La Fiscalía del condado Hudson, anunció que Megaro (27) -residente de Mount Carmel (Pensilvania)- y Jenae (20) -de El Bronx (NYC), fueron arrestados el martes y enfrentan cargos de homicidio involuntario agravado y puesta en peligro del bienestar de un menor.

El caso se remonta al 25 de marzo, cuando la policía fue notificada de que un niño de dos meses había sido trasladado al Bayonne Medical Center con lesiones, indicaron los fiscales. El bebé fue llevado posteriormente al University Hospital en Newark, donde se certificó su fallecimiento al día siguiente.

El médico forense regional determinó que la causa de la muerte fueron complicaciones derivadas de lesiones en la cabeza por traumatismo contundente y el deceso fue declarado homicidio. No se divulgaron otros detalles sobre las circunstancias que rodearon las lesiones y el fallecimiento del bebé, acotó NBC News.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos parecidos en el área triestatal

En junio Sunshyne Davis, madre de un niño de 3 años que fue abandonado sin vida en un hospital de Brooklyn (NYC), fue acusada de homicidio después de que la autopsia determinara su hijo falleció por maltrato infantil, informaron las autoridades. En mayo fue sentenciada tras declararse culpable de haber ahogado a sus tres hijos en la famosa playa Coney Island en Brooklyn (NYC).

En abril una pareja en Freeport (Long Island, NY) fue acusada de abusar físicamente de su bebé de tres años y de privarla de alimentos y nutrientes básicos. A principios de febrero un niño de dos años falleció en el hospital a causa de las heridas que sufrió al ser golpeado por su padre ebrio en un hotel convertido en refugio para personas sin hogar en Queens (NYC). También ese mes Denise Merker presuntamente confesó a la policía haber matado a su hija recién nacida y haberla abandonado a un lado de la carretera hacía más de 33 años en Long Island (NY). Además un padre y su novia fueron acusados por el envenenamiento mortal con fentanilo de un niño de 4 años en Brooklyn (NYC).

En enero Priyatharsini Natarajan fue acusada de matar a sus dos hijos pequeños en un hogar en Hillsborough, Nueva Jersey. Igualmente ese mes Vincent Distasi fue sentenciado tras declararse culpable de agredir repetidamente a su bebé recién nacido, causándole lesiones cerebrales graves y permanentes en Long Island (NY).

En septiembre de 2025 Rubén Santiago y Caitlin M. Gibson fueron acusados ​​de la muerte de su bebé recién nacida, luego de cuatro meses de investigación en Nueva Jersey. A fines de julio de ese año Stephanie Castillo (36) fue acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020.

En junio del año pasado un padre fue acusado luego de que su bebé fuese hallado muerto dentro de una bolsa flotando en el East River (NYC). En mayo Sean Tate fue arrestado como sospechoso de haber matado a su hijo de 4 años en una habitación de hotel en Nueva Jersey. También ese mes se determinó que Mike Nieto Parra, bebé de dos meses de nacido, fue víctima de un homicidio por una sobredosis de ketamina, una droga veterinaria, en su hogar en Queens (NYC).

En marzo de 2025 una bebé hispana murió golpeada en Long Island (NY) y su padre, un hispano indocumentado, fue detenido como sospechoso del crimen. En noviembre de 2024 Ariel González, recién nacido de 4 meses, murió tras consumir cocaína en su hogar en El Bronx, informó la policía de Nueva York. También ese año Lasasha Gouldbourne fue acusada de homicidio involuntario meses después de que su gemela recién nacida fuese hallada metida en una bolsa de lavandería en El Bronx (NYC).

En enero de 2024 Tenia Campbell fue sentenciada a entre 20 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asfixiar a sus bebés gemelas en Long Island (NY) en 2019. En agosto de 2023 un hispano mató a puñaladas a su pareja y dos bebés, y luego a sí mismo, dentro del apartamento que tenía asignado como “súper” en un edificio en el Upper West Side de Manhattan (NYC).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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