DHS advierte que seguirán las redadas de ICE tras la operación Manzana Podrida en Nueva York

El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informaron este martes sobre los resultados de la operación Manzana Podrida, un operativo ejecutado durante las últimas semanas en distintas zonas del estado de Nueva York que dejó más de 2,100 migrantes detenidos.

Durante una rueda de prensa, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que las acciones se desarrollaron durante los últimos 30 días y estuvieron dirigidas principalmente contra personas que, de acuerdo con las autoridades, representaban amenazas para la seguridad pública.

Ken Janelo, director de Operaciones de Deportación de ICE en Nueva York, precisó que las operaciones se realizaron entre el 27 de julio y el 29 de agosto en la ciudad de Nueva York, Long Island y el valle del Hudson.

Indicó que no se trató de operativos aleatorios, sino de acciones planificadas y dirigidas contra individuos identificados previamente por las autoridades. Entre los detenidos, afirmó, había personas con antecedentes relacionados con homicidios, secuestros, violaciones, robos, agresiones, delitos con armas, narcotráfico y delitos sexuales contra menores.

“Estas no son operaciones aleatorias, es un proceso deliberado, preciso y efectivo. Como han escuchado, en el curso de 4 semanas se arrestó a más de 2,100 inmigrantes ilegales en el estado de Nueva York”, manifestó el funcionario.

Entre los casos destacados durante la presentación se mencionó a un ciudadano ucraniano condenado por secuestro, posesión ilegal de armas y homicidio; un indio requerido por Alemania por una condena por violación y que, de acuerdo con las autoridades, tenía una notificación roja de Interpol; y un dominicano acusado de tráfico de drogas.

La operación también se extendió a otras regiones del estado. Phil Rony, director interino de la oficina de ICE en Buffalo, que tiene jurisdicción sobre 48 condados de Nueva York, señaló que sus agentes participaron en acciones coordinadas con autoridades locales.

Rony mencionó entre los detenidos a un colombiano condenado por robo, un somalí condenado por robo en primer grado, un vietnamita condenado por robo en Rochester y un camboyano condenado por tráfico de drogas. También señaló el caso de un turco que había sido identificado como deportable mientras estaba encarcelado en California, pero que posteriormente fue puesto en libertad y localizado en Nueva York.

Críticas contra las ciudades y estados santuario

Mullin aprovechó la conferencia para defender las políticas migratorias de la administración de Donald Trump y cuestionar las llamadas políticas de ciudades y estados santuario.

“Tenemos a un alcalde liberal socialista en Nueva York quien, en lugar de trabajar con las autoridades policiales, trata de socavar esta labor recortando en casi $2 millones de dólares el presupuesto de la policía de Nueva York y se niega a trabajar con las autoridades policiales”, acusó.

El funcionario acusó a autoridades de Nueva York de obstaculizar la cooperación con ICE y afirmó que más de 13,000 personas que se encontraban encarceladas en el estado fueron liberadas pese a que el servicio migratorio había emitido órdenes de detención en su contra.

“La gobernadora izquierdista del gran estado de Nueva York estaba en un podio que decía velar por la seguridad de los neoyorquinos. Al mismo tiempo anunciaba que estaba poniéndole fin al acuerdo 287G y le estaba prohibiendo a las autoridades de Nueva York trabajar con nosotros”, añadió.

El secretario aseguró que parte de esas personas fueron posteriormente localizadas durante la operación ‘Rotten Apple (Manzana Podrida)’. También defendió el programa 287(g), que permite acuerdos de cooperación entre ICE y agencias policiales locales, y criticó la decisión de la gobernadora de Nueva York de poner fin a ese mecanismo de colaboración.

“Los políticos que proponen las políticas de santuario en Nueva York han liberado a más de 18,000 criminales en las calles de Nueva York. Estos son individuos que el Departamento de Seguridad Nacional les ha emitido órdenes de detención. Estos son violadores, asesinos, depredadores de niños”, dijo.

Los funcionarios insistieron en que el objetivo de las operaciones es localizar a personas que se encuentran sin documentos en Estados Unidos y ejecutar las leyes migratorias federales.

“Si alguien está ilegalmente en el país, sea cual sea su estatus, si alguien es un criminal convicto o no, al ingresar ilegalmente al país, nuestro trabajo es localizarlo y deportarlo. Y lo vamos a hacer de la mejor manera que podamos”, advirtió.

Mullin afirmó que ICE continuará realizando arrestos incluso en jurisdicciones que no colaboren con las autoridades federales y rechazó las acusaciones de que los agentes migratorios estén realizando patrullajes en centros de votación.

Aseguró asimismo que los agentes acuden a esos lugares únicamente cuando existe una amenaza específica o cuando deben ejecutar una orden de arresto. Defendió además el uso de herramientas biométricas para identificar a las personas detenidas y sostuvo que estas verificaciones han permitido descubrir antecedentes o identidades que no habían sido detectados inicialmente.

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