DHS anuncia más de 2,000 arrestos a inmigrantes en Nueva York entre finales de julio y agosto

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que recientemente se ejecutaron los arrestos de más de 2,100 migrantes en todo el estado de Nueva York, en el marco de la denominada “Operación Manzana Podrida”.

Mullin, en compañía de autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), precisó que las detenciones se ejecutaron entre el 27 de julio y el 29 de agosto. Durante su intervención, el funcionario sostuvo que las acciones se llevaron a cabo “sin ninguna ayuda” del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ni de la gobernadora del estado, Kathy Hochul, informó ABC7.

“La Operación Manzana Podrida logró lo que los políticos que defienden los santuarios en la ciudad y el estado de Nueva York se niegan a hacer: hacer que el estado de Nueva York sea más seguro”, expresó el funcionario desde Bajo Manhattan.

Asimismo, Mullin añadió que no permitirán que los políticos que “defienden los santuarios se interpongan en nuestro camino”, y les recomendó cooperar con las autoridades migratorias.

Marco legal y acuerdos de colaboración en el condado de Nassau

Asimismo, el representante de Seguridad Nacional justificó sus críticas en la reciente legislación estatal que restringe la firma de convenios entre dependencias locales y la agencia de control migratorio.

Pese a esta medida, en el condado de Nassau la policía y el departamento del sheriff contaban previamente con acuerdos operativos con el ICE. En ese territorio, la policía local seleccionó a diez detectives para colaborar de forma directa con la agencia federal en tareas de control civil, mientras que las autoridades del sheriff custodian a personas puestas a disposición del organismo en el centro penitenciario de East Meadow.

Cifras de arrestos migratorios a nivel nacional

El balance presentado en Nueva York coincide con la divulgación de datos de detención a escala federal. Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a NBC News que el ICE arrestó a cerca de 50,000 personas en todo el país durante agosto.

Esta cifra se equipara a la de julio, período que marcó el volumen mensual de arrestos más elevado de la segunda administración del presidente Donald Trump.

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