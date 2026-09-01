El mensaje de Antonela Roccuzzo tras el retiro de Messi de la selección argentina: “Te vi sufrir, caer y levantarte”

El retiro de Messi de la selección de Argentina ha dejado un vacío futbolístico, pero también una ola de reacciones. Entre ellas, la de su esposa. Antonela Roccuzzo acompañó la decisión de ‘La Pulga’ con un mensaje de amor y admiración.

En unas pocas palabras colgadas en un post carrusel de Instagram, Antonela resumió los años de esfuerzo, golpes, alegrías de Messi en una aventura que describió como un camino compartido: “Te vi sufrir, caer y levantarte”, dijo.

Roccuzzo comenzó destacando el cierre de una etapa que vivieron juntos desde la adolescencia. “Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes”, escribió.

En su mensaje, Antonela puso el foco en la resiliencia de Messi. “Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre”, recordó.

Asimismo, Roccuzzo también habló de la recompensa que llegó después de tanto esfuerzo y tres finales perdidas (dos de Copa América ante Chile y la del Mundial de Brasil 2014 contra Alemania).

“Tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, indicó. No obstante, la parte más emotiva de su publicación estuvo dedicada a sus hijos y al privilegio de haber crecido viendo la historia de su padre desde adentro.

“Hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final”, expresó.

Antonela también celebró que sus hijos hayan podido estar presentes en los momentos más grandes, como su consagración en el Mundial de Qatar 2022.

“Después pudieron estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo”. Antonela añadió que, aunque hoy no comprenden la magnitud de la carrera de Messi, ya sienten orgullo por su padre.

“Yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”, concluyó el mensaje.

El pasado lunes, Messi anunció su decisión de dar un paso al costado en la selección de Argentina tras 21 años. En un comunicado manuscrito explicó que tomó la decisión dos días después de haber perdido la final del Mundial 2026 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Messi dice adiós a la selección de Argentina tras 21 años. ‘La Pulga’ debutó el 16 de agosto de 2005 vs. Hungría y jugó su último partido en la final del Mundial 2026, que perdió 1-0 en tiempo extra ante España.

En total, disputó 207 partidos con la selección absoluta. Es el máximo goleador del combinado nacional con 125 goles. También repartió 68 asistencias.

Messi ganó cuatro títulos oficiales con la selección de Argentina. En los últimos cuatro años ganó dos Copa América (2021 y 2024), una Finalissima (2022) y una Copa del Mundo en Qatar 2022.

Con la selección juvenil de Argentina consiguió un Mundial Sub-20 en 2005 y la medalla de oro olímpica 2008.



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